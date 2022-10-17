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桃園福羚路彎道改善完工通車 終結通勤通學交通危險
桃園市楊梅、平鎮區交界的福羚路，長期為通勤及學生通學必經重要道路，副市長李憲明今天上午主持福羚路彎道改善暨道路周邊綠美化工程完工通車典禮，他表示，該路通車可有效提升當地交通改善、用路人行車品質，促進整體區域發展。
楊梅區福羚路彎道改善暨道路周邊綠美化工程，起自楊梅石門大圳與福羚路交會處，終點為平鎮區中興路段，長度約35公尺、寬約8公尺，市府斥資1521萬元改善工程，今年3月開工，內容包含道路拓寬鋪設，新設排水系統、人行步道、活動大草皮、多功能廣場及綠地景觀、智能路燈、景觀高燈，該路段為通學、通勤族重要道路，也是周邊社區民眾健行路徑。
李憲明表示，福羚路位於楊梅、平鎮區交界，為兩地通學、通勤族往返主要聯絡道路，原有福羚路狹窄、彎曲線型，道路坡度落差，且有視覺死角，行經人車危險，市府規畫福羚路口截彎取直及拓寬，同時美化周邊公有地景觀，完工啟用可滿足當地交通安全及品質，提升行車速率及安全。
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