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抽水馬達故障 桃園市南門市民活動中心漏水

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
2019年啟用的桃園區南門市民活動中心，天花板被發現如瀑布般漏水不止，引發質疑。圖／取自詹江村臉書
2019年啟用的桃園區南門市民活動中心，天花板被發現如瀑布般漏水不止，引發質疑。圖／取自詹江村臉書

桃園市政府公共建設品質「總是經不起老天爺考驗？」議員詹江村昨爆料，桃園區南門市民活動中心天花板漏水不止，國民黨市長參選人張善政競總發言人凌濤也質疑，多項工程由已倒閉的啟赫營造得標，後續維護擺爛，市府要交代清楚。工務局新工處表示，建物主結構沒問題，因雨水回收池的自動抽水馬達故障才漏水，已經止漏。

詹江村說，2019年啟用的南門市民活動中心，總經費比豪宅價格昂貴，但尼莎颱風一來，天花板漏水如瀑布不止，水柱從空調出風口傾瀉，地板滿是積水，許多教室木地板可能毀於一旦。

桃園市議員參選人凌濤昨天成為張善政新發言人，他表示，啟赫營造才被踢爆4.4億桃園國民運動中心游泳池豆腐渣工程，這次又是總計4.3億「公24公園暨多目標使用地下停車場新建工程」中，高達4000萬的兩層樓聯合市民活動中心天花板漏水。

凌濤說，啟赫營造2015年起陸續得標「龍潭區高原國民小學新建校舍工程」、「中壢地政事務所暨過嶺社會綜合福利中心新建工程」、「中壢區自強多目標立體停車場興建工程」、「北區青少年活動中心統包工程」等工程，總金額超過24億，市府應進行公安總體檢，給民眾一個安全場館環境。

新工處表示，南門市民活動中心建築物設計雨水回收系統，用來灌溉屋頂農場，昨天因雨水回收池的自動馬達感應器故障，導致雨水逆流進入一樓的冷氣管線中，經手動開啟抽水馬達，並檢查落水頭堵塞泥沙後，已停止漏水，未來會請維護管理單位桃園區公所檢查各項設施設備運作情況，並清潔各處排水口，確保排水通暢。

桃園 漏水 雨水

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