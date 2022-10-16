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吳旭智競總成立 大會現場宛如兒童嘉年華

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
現場擺放教學機器人，讓孩子體驗互動式AI智慧教育。圖／吳旭智競辦提供
現場擺放教學機器人，讓孩子體驗互動式AI智慧教育。圖／吳旭智競辦提供

國民黨新竹縣議員參選人吳旭智競選總部今天成立，有別於其他參選人競總成立造勢，現場營造宛如大型兒童嘉年華，不僅有魔術表演，還有手作體驗、餐車等，吸引千名家長帶孩子參與，吳旭智則喊出爭取教育資源升級的政見。

吳旭智競選辦公室表示，爭取教育資源、升級社會福利及友善智慧城市是吳旭智政見3大主軸，將持續爭取特教資源、整合創客資源、完善科技教育、獎勵優秀師資創新教學。

今天競選總部成立大會特地選在竹北AI智慧園區公園舉行，吳旭智表示，因為AI智慧生活是未來趨勢，AI智慧更是他的專精所在，因此希望競總成立也能有別傳統，而是以科學藝術文創嘉年華形式展現。

成立大會上不僅有街頭藝人表演，還有孩子們喜愛的氣球造型與魔術表演，更邀請到多位科學達人精心設計的科學闖關活動的STEAM攤位、藝術家們的手作文創攤位、胖卡餐車等活動。

活動中，科學遊戲與STEAM攤位尤其深受孩子們喜愛，在科學達人老師們的教授下進行無人機四輪飛行器闖關、氣壓火箭射程競賽，讓學習到科學原理與知識；機器人創客遊戲、AI智慧教育攤位，則讓科技變得生動又有趣，真正落實讓孩子們手腦並用，將科學生活化。

縣長楊文科出席致詞表示，他特別邀請吳旭智擔任新竹縣智慧城市諮詢委員會委員，還稱讚吳對新竹縣智慧城市的發展有非常多的琢墨，是新竹縣的科技議員。

吳旭智競選總部成立大會上設有許多科學小遊戲攤位，讓孩子從玩樂中學習知識。圖／吳旭智競辦提供
吳旭智競選總部成立大會上設有許多科學小遊戲攤位，讓孩子從玩樂中學習知識。圖／吳旭智競辦提供
現場許多孩子認真做手作，競總估有近千名家長與孩子參與。圖／吳旭智競辦提供
現場許多孩子認真做手作，競總估有近千名家長與孩子參與。圖／吳旭智競辦提供

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