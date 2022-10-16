桃園活動中心下水柱 市府：抽水馬達故障、建築沒問題
桃園市議員詹江村今天爆料，2019年啟用的桃園區南門市民活動中心，不敵尼莎颱風帶來的豐沛雨量，天花板如瀑布般漏水不止。桃園市政府工務局表示，今天漏水主因是自動抽水馬達故障，導致雨水逆流到冷氣管線，與主結構體排水設計無關，現手動開啟抽水馬達， 已經停止漏水，請民眾安心。
南門市民活動中心位於桃園區南門公園內，總樓地板面積約363坪，總經費約4000萬。詹江村今天上傳影片，畫面可見活動中心一樓的天花板嚴重漏水，水柱從空調出風口傾瀉而下，地板滿是積水。
工務局新工處表示，稍早工程人員到現場勘查，打開一樓天花板的水泥樓板，發現天花板上都是乾的，因此建物主結構並沒有問題，漏水主因經釐清，是雨水回收池的自動抽水馬達故障。
新工處表示，南門市民活動中心建築物設計雨水回收系統，用來灌溉屋頂農場，今天因雨水回收池的自動馬達感應器故障，導致雨水逆流進入一樓的冷氣管線中。
新工處表示，經手動開啟抽水馬達，並檢查落水頭堵塞泥沙後，已經停止漏水，未來會請維護管理單位桃園區公所檢查各項設施設備運作情況，並清潔各處排水口，確保排水通暢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言