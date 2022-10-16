桃園活動中心下水柱 市府：抽水馬達故障、建築沒問題

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聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園區南門市民活動中心天花板漏水，桃市工務局表示，漏水主因是雨水回收系統自動抽水馬達故障。圖為活動中心的頂樓農場。圖／桃園市工務局提供
桃園區南門市民活動中心天花板漏水，桃市工務局表示，漏水主因是雨水回收系統自動抽水馬達故障。圖為活動中心的頂樓農場。圖／桃園市工務局提供

桃園市議員詹江村今天爆料，2019年啟用的桃園區南門市民活動中心，不敵尼莎颱風帶來的豐沛雨量，天花板如瀑布般漏水不止。桃園市政府工務局表示，今天漏水主因是自動抽水馬達故障，導致雨水逆流到冷氣管線，與主結構體排水設計無關，現手動開啟抽水馬達， 已經停止漏水，請民眾安心。

南門市民活動中心位於桃園區南門公園內，總樓地板面積約363坪，總經費約4000萬。詹江村今天上傳影片，畫面可見活動中心一樓的天花板嚴重漏水，水柱從空調出風口傾瀉而下，地板滿是積水。

工務局新工處表示，稍早工程人員到現場勘查，打開一樓天花板的水泥樓板，發現天花板上都是乾的，因此建物主結構並沒有問題，漏水主因經釐清，是雨水回收池的自動抽水馬達故障。

新工處表示，南門市民活動中心建築物設計雨水回收系統，用來灌溉屋頂農場，今天因雨水回收池的自動馬達感應器故障，導致雨水逆流進入一樓的冷氣管線中。

新工處表示，經手動開啟抽水馬達，並檢查落水頭堵塞泥沙後，已經停止漏水，未來會請維護管理單位桃園區公所檢查各項設施設備運作情況，並清潔各處排水口，確保排水通暢。

桃園區南門市民活動中心天花板漏水，工程人員到場勘查。圖／桃園市工務局提供
桃園區南門市民活動中心天花板漏水，工程人員到場勘查。圖／桃園市工務局提供

漏水 桃園

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