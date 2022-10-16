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台積電進駐苗縣府超前部署 路廊號誌優化改善最大34%
台灣積體電路公司在苗栗縣竹南鎮設置先進封測廠，縣府超前部署，重整優化周邊主要路廊號誌，車行路口等待延滯時間改善幅度最高達到34%，縣府將持續滾動檢討，讓車流更順暢、有效率。
縣府評估台積電竹南設廠，可能帶來交通衝擊，今年爭取交通部智慧運輸系統發展建設計畫補助143萬元，量身打造竹南科學園區至頭份文化街路廊沿線路口號誌重整優化，年初調查車流量，再分兩段群組檢討改善號誌週期、連鎖性，及對齊周邊路口時差等。
縣府指出，重整優化號誌北起竹南鎮科學路、科專一路口，南至頭份市文化街、中央路，全長約3公里，新號誌6月上路，經過3個月觀察，路口延滯時間都有縮短，其中，改善前路口延滯最久在文化街、信義路口，平日上午尖峰平均45.1秒，改善後29.8秒，達到34%，下午尖峰改善前36.2秒，改善後30.1秒。
家住頭份市的蘇姓上班族經常開車文化街、竹南科學園區來回，他感覺現在車行有比較順暢，但是上、下班車流量還很大，沒有特別明顯感覺等紅燈，或車行時間縮短。
縣府將持續監控竹南科學園區至頭份文化街路廊車流運作效率，並滾動檢討沿線路口號誌，明年也將優先，建置竹南鎮公義路（台13線），及銅鑼鄉中興工業區縣道128線路廊號誌重整及優化。
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