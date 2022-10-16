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桃園活動中心天花板下水柱 他嘆：又經不起老天爺驗收

桃園活動中心天花板下水柱 他嘆：又經不起老天爺驗收

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
2019年啟用的桃園區南門市民活動中心，天花板被發現如瀑布般漏水不止，引發質疑。圖／取自詹江村臉書
2019年啟用的桃園區南門市民活動中心，天花板被發現如瀑布般漏水不止，引發質疑。圖／取自詹江村臉書

桃園公共建設又被發現問題？市議員詹江村今天爆料，2019年啟用的桃園區南門市民活動中心，不禁尼莎颱風帶來的豐沛雨量，天花板被發現如瀑布般漏水不止，質疑為何桃園的公共工程總是經不起老天爺考驗？

南門市民活動中心位於桃園區南門公園內，總樓地板面積約363坪，總經費約4000萬，是桃園區南門里、南華里、西門里、西湖里居民的集會活動空間，不只設有舞蹈室、多功能教室、大禮堂和會議室，建築也採用抿石子外牆、大片落地窗等設計，打造為環保綠建築。

桃園市長鄭文燦2019年在活動中心啟用典禮提到，公24公園基地原為桃園女中，由於校長與教職員宿舍閒置已久，他上任後立即清理完畢，以約4億7000萬元工程經費，陸續闢建公園、停車場及四里市民活動中心等3項建設，一次解決過去40年的問題。

不過詹江村今天上傳影片，畫面可見活動中心一樓的天花板嚴重漏水，水柱從空調出風口傾瀉而下，地板滿是積水。

詹江村指出，地板的積水不只工作人員清掃不及，還滲透到許多教室，可能會導致這些教室的木地板毀於一旦。

詹江村質疑，南門市民活動中心才啟用不久，新穎亮麗，甚至比豪宅價格昂貴，但為何今天一場大雨，就讓活動中心天花板不停漏水，「桃園的公共工程，總是經不起老天爺的驗收。」

桃園區南門市民活動中心 2019年啟用。圖／市府提供
桃園區南門市民活動中心 2019年啟用。圖／市府提供

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