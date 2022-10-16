環境教育前進校園 打造學童正確環保概念

位於新屋環境教育園區的碳索生活館，為了讓學童了解生態保護與環保的重要性，這學期啟動免費的「戶外教學箱」到校服務課程，透過講師到校授課，讓正確的環保觀念從小建立。

碳索生活館今天表示，生活館位於桃園市政府環保局環境教育認證場所的新屋環境教育園區內，這學期啟動戶外教學箱到校服務課程，除介紹生活館設施，也會向學童推廣自備餐具減少使用一次性用品、低碳飲食吃在地當季，減少能源浪費以及搭大眾運輸工具等減碳生活方式。

碳索生活館指出，台灣四面環海，課程也特別加入海洋環境危機，教導小朋友海洋垃圾會改變海洋生態，海洋垃圾來源多是人為和人類生活習慣所產生，藉此促使學童反思改變方便的生活方式，同時透過互動遊戲方式，以圖卡帶領學童展開低碳旅遊。

碳索生活館表示，每年都會結合在地環境教育夥伴推出環境教育主題活動，先前就曾舉辦海洋碳索濕地逍遙遊、保育海洋海客文化情以及碳索海洋沙丘巡禮等，這次歡迎學校主動接洽報名，希望透過活動讓學童了解生態保護與人類生活間的息息相關。

碳索生活館指出，館方每年也會不定期與弱勢團體合作舉辦體驗活動，日前就邀請伊甸社會福利基金會學童和家長參加環境教育主題活動，以推動環境教育的實際行動回饋社會。