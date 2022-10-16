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傳承客家硬頸抗日象徵 73公忠義廟秋祭莊嚴肅穆
桃園市龍潭七十三公忠義協會今天上午舉辦秋祭大典，適逢1895年乙未客家抗日保衛戰127週年，向壯烈犧牲的客家先烈73人致敬，該協會理事長謝明宏表示，七十三公已是客家義軍硬頸抗日的象徵，希望後代毋忘客家先民保家衛民精神。
49年前，龍潭七十三公客家烈士後代，發起興建七十三公忠義廟，紀念1895年龍潭抗日義軍領袖胡嘉猷率領的73名客家先烈抗日壯烈犧牲，廟方每年舉辦春秋兩祭及中元義民節三大祭典，緬懷客家先烈，今年舉行49年秋祭大典，客委會及市政府客家局派員參加，希望發揚客家忠義精神傳承。
七十三公忠義協會秋祭大典，遵循客家祭禮，緬懷客家先民義勇抗日精神，現場安排客家藝文演出，秋季大典莊嚴肅穆，也展現龍潭客家庄的傳統文化。
謝明宏表示，七十三公已成為龍潭人保衛家鄉的光榮代號，更是客家義軍硬頸抗日的象徵，透過七十三公忠義廟的年度祭典來傳承客家抗日的歷史記憶，感念先民犧牲奮戰，也希望後代子孫毋忘客家先民愛鄉護土及保家衛民的精神。
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