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青壯年專任教授數連五年下跌 高教恐現人才斷層危機

高虹安造勢打美女牌 正妹發言人秀美腿同台「學姐」

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
民眾黨新竹市長參選人高虹安今晚舉辦首場造勢活動打出美女牌，場中亮點之一是「學姐」北市議員參選人黃瀞瑩（左）與民眾黨正妹發言人徐千晴（右）上台助選。記者張裕珍／攝影
民眾黨新竹市長參選人高虹安今晚舉辦首場造勢活動打出美女牌，場中亮點之一是「學姐」北市議員參選人黃瀞瑩（左）與民眾黨正妹發言人徐千晴（右）上台助選。記者張裕珍／攝影

民眾黨新竹市長參選人高虹安今晚舉辦首場造勢活動打出美女牌，場中亮點之一是「學姐」北市議員參選人黃瀞瑩與民眾黨正妹發言人徐千晴上台助選，尤其徐不畏風雨穿著短裙現身，秀出纖細美腿，讓人眼睛一亮。「雙姝」一搭一唱為高虹安拉票。

徐千晴近月到新竹市擔任高虹安競選團隊發言人，甜美外型受到矚目，先前還上了PTT引起網友熱烈討論，有人直誇徐千晴高顏值「是民眾黨第一美女」、「這真的漂亮」、「這可以出道了吧，幹嘛選舉」等，還有人認為徐有蔡依林、秀智等明星臉。

同樣有高顏值的「學姊」黃瀞瑩今晚也前來新竹市，和徐千晴同台一起為高虹安拉票助選，民眾黨2大美女合體，讓不少支持者都覺得賞心悅目。

黃瀞瑩這次也獲民眾黨提名投入台北市士林北投區議員選舉。她上台致詞說，民眾黨投身這場選舉後，發現只剩下八卦、抹黑、造謠、負面選舉與煽動情緒，沒有理性討論市政空間，就連從小到大努力向學的科技人高虹安，也被打成十惡不赦的大壞蛋。

「人性慈悲視若無睹、證據完全看不見！」黃瀞瑩向台下支持者表示，選民的底線不斷超越、情感一次次被欺騙，你們忍的下去嗎？喊話選民「想將城市交還給藍綠嗎？交給藍綠發展嗎？」她直言「我不想」，希望無論是台北市、新竹市，選民都能給台灣民眾黨一個機會。

民眾黨新竹市長參選人高虹安今晚舉辦首場造勢活動打出美女牌，場中亮點之一是「學姐」北市議員參選人黃瀞瑩（左）與民眾黨正妹發言人徐千晴（右）上台助選。記者張裕珍／攝影
民眾黨新竹市長參選人高虹安今晚舉辦首場造勢活動打出美女牌，場中亮點之一是「學姐」北市議員參選人黃瀞瑩（左）與民眾黨正妹發言人徐千晴（右）上台助選。記者張裕珍／攝影
民眾黨新竹市長參選人高虹安今晚舉辦首場造勢活動打出美女牌，場中亮點之一是「學姐」北市議員參選人黃瀞瑩（左）與民眾黨正妹發言人徐千晴（右）上台助選。記者張裕珍／攝影
民眾黨新竹市長參選人高虹安今晚舉辦首場造勢活動打出美女牌，場中亮點之一是「學姐」北市議員參選人黃瀞瑩（左）與民眾黨正妹發言人徐千晴（右）上台助選。記者張裕珍／攝影

台灣民眾黨 高虹安

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