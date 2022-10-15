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第8屆大溪豆干節今明2天舉行 現場製作超大豆腐供分食

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園大溪豆干節今年邁入第8屆，今明2天在大溪綜合運動場熱鬧展開。記者翁唯真／攝影
桃園大溪豆干節今年邁入第8屆，今明2天在大溪綜合運動場熱鬧展開。記者翁唯真／攝影

桃園大溪豆干節今年邁入第8屆，今明2天在大溪綜合運動場熱鬧展開，今下午有「大家來兜福」的大豆腐開蓋分食活動，桃市府觀旅局表示，活動從中午開始，晚間的豆干派對邀請著名DJ進駐尬歌、尬舞；明天下午則有9道精緻豆食料理美食饗宴，還有豆食DIY體驗活動，及近50攤在地美食好物的「豆陣市集」，消費有機會獲得特色好禮。

大溪豆干節相當有名，這次豆干節集結歷屆成果設立「豆干節文化走廊」，下午5時的開幕活動桃園市長鄭文燦也到現場，由近百位「小小豆干大使」走秀開場，並與民眾一起分享超大豆腐分食。

鄭文燦表示，大溪豆干節早期由桃園市豆腐商業同業公會舉行，慢慢擴大舉辦，串起在地豆食文化、產業、美食及旅遊資源，呈現出大溪獨特的人文底蘊。

觀旅局表示，今晚有「豆干派對」邀請到著名DJ進駐尬歌、尬舞，明天下午則有9道精緻豆食料理組合而成的「溪咖啡館」美食饗宴，會場還有豆食DIY體驗活動，及近50攤在地美食好物的「豆陣市集」，現場消費滿250元憑證還可以玩轉大扭蛋機，有機會獲得特色好禮。

觀旅局說，現在也推出北橫探險節有多種山水陸戶外運動探險體驗，包括泰雅部落文化與攀樹體驗、巴陵時光步道單車騎行及觀音洞步道健行；慈湖火舞光影季周周都有專業火舞演出，讓民眾能暢遊大溪。

大溪豆干 鄭文燦

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