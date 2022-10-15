桃園圖書總管押日期完工？新聞處長批政治口水

國民黨桃園市長參選人張善政今天呼籲市政府，對圖書總館試營運、開幕不要押日期，讓工程人員能順利完工。市政府新聞處長詹賀舜表示，開館試營運預估為11月上旬，根本沒有張善政所說原訂今天開幕（試營運），這是把舊資訊移花接木，誤導民眾，把公共工程當做政治口水的靶子。

詹賀舜說明，鄭文燦市長一再強調工程與營運的品質，工務局新工處在工程的每一個環節，都累積很專業豐富的經驗，所以升格以來，桃園市的公共工程，得到非常多金質獎、金安獎以及國家卓越建設獎的肯定，這是非常明顯的進步。

桃園市立圖書總館是市民非常期待的文化地標，鄭市長多次親自開會、會勘，要求工務局及文化局依照實際進度規畫開幕啟用時間。

詹賀舜表示，目前總圖工程進度已進入收尾階段，消防現場檢查已經通過，目前由使用單位會同施工單位、監造單位安排功能測試及缺失查驗作業，係依政府採購法及契約規定辦理。並會同OT廠商在現場檢測，也提醒OT廠商目前屬於測試、查驗階段，其他教育訓練等行為應另覓地點，不得在館內進行。

詹賀舜處長說明未來的進度為，總圖書館也將在取得使用執照後，才能辦理試營運作業，依照壓力測試結果，完成改善計畫，才會訂定正式的總圖開幕時間。