圖書總館營運再延 張善政：市長忙造勢 不該想辦法嗎

桃園市斥資22億元的圖書館總館原預訂10月15日試營運，918地震震出八德國民運動中心工程問題，議會開議期間引起關注，市府把圖書總館試營運延到29日，現又傳出再延至下個月初，主因工程還未驗收過關。

國民黨桃園市長參選人張善政今邀來內政部前部長、公共工程委員會前主委李鴻源到場，為市政府公共工程把脈，市議員詹江村、議員參選人凌濤也到場。

張善政指出，地方上傳出這棟大樓最近好多次驗收，都因公共安全問題沒通過，假如這棟大樓依照原來時程順利完工，消防安全條件也都滿足法規規範，今天就能順利啟用，站在這邊的不會是他和李鴻源等人，可能就是鄭文燦市長，甚至是蔡英文總統來開幕剪綵。結果總圖今天沒辦法啟用，鄭文燦市長、蔡英文總統選擇去幫民進黨市長參選人鄭運鵬選舉造勢。

他呼籲鄭文燦，不要再花這麼多時間選舉造勢，「維護市民安全是你（鄭文燦）的責任，這是每天都要肩負的責任」，現在有一棟大家期待的建築，因安全問題沒有辦法啟用，市長不是應該想辦法改善問題嗎？結果跑去選舉造勢，多麼地諷刺。

張善政說，很擔心市政府為選舉拚啟用，犧牲市民的安全，希望市府不要押一個日期，讓工程單位順順利利解決問題再來啟用，不要急就章，為了選舉造勢押啟用日期，犧牲市民安全。

李鴻源說，和張善政曾是十多年的老同事，大家都知道他是科技專家，可是大家忘記他也是台大土木系科班出身的土木工程師。對土木工程而言，美觀是一件事情，更重要的是安全、工安，這裡面包括消防、疏散、工程品質所有的細節，但是最近大家看到八德國民運動中心讓桃園鬧上國際媒體，其實不是光榮的事情。

從這件事可以看到，很多招標要好好討論，裡面有很多施工細節需要討論，建議回歸專業，市政府應該要給市民一個交代。

李鴻源表示，桃園市現在大興土木，大家看捷運，如果捷運品質不好，不只是觀感的問題，而是攸關民眾的生命財產，他支持張善政，張善政當選後會協助他總盤查、總體檢桃園大大小小的公共工程品質，讓工程不但美麗還安全。

凌濤認為總圖開幕一延再延，鄭文燦工程品質沒顧好，還和蔡英文到南區參加鄭運鵬競選總部成立大會，非常諷刺。

凌濤說，他接獲爆料，總圖最近歷經3次勘驗沒通過，最大的原因就是消防安全未達標準，桃園多次發生大火，市民特別關心消防，鄭文燦難道顧選舉不顧公共安全，市民會怎麼看待市長？還有，總館沒拿到使用執照就有員工進駐，市府應該要查是否違法。

詹江村也批評總圖這麼大的一個設施，如果還是一樣到啟用以後，再來驗收、改善，置人民百姓安全於何地？