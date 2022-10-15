技擊運動訓練館未備查率6都最高 桃市體育局：積極輔導

桃園八德國民運動中心羽球場天花板日前因地震塌落，國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖今天指出，桃園不僅公家運動場館品質令人擔憂，截至今年8月，民間營運的技擊運動訓練館未完成備查數也有40家，未完成備查率近48%，是六都第1高、全台第2高桃園市體育局表示，備查率已提高到58%，已個別通知要求盡速完成。

體育局表示，桃園市現有85間技擊類場館，體育局依教育部體育署列管期程及「技擊運動訓練館設置及輔導要點」規定，今年5月、7月、8月數次發文，並個別專案通知轄內技擊運動訓練館，要求盡速完成申請備查程序，但許多業者因不清楚建物證明等備查資料，造成備查速度較慢。

體育局表示，在詳細說明與持續專案輔導下，已從今年8月時僅備查24間、備查率約29％，現已備查49間、備查率約58％，體育局將持續加強輔導，並規畫在10月下旬辦理說明會，邀集未備查場館業者，加快備查速度，確保學生與選手們有安全無虞的訓練場域。

體育局指出，市府每年度都會辦理民營運動場館聯合稽查計畫，邀集經發局、法務局、消防局、衛生局、環保局、都市發展局及其他相關權責主管機關聯合稽查，將持續針對未完成備查的技擊運動訓練館，積極輔導，完成備查。