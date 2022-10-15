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桃園技擊運動館未備查率六都最高？體育局：加強輔導

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市技擊運動館備查率被指偏低，體育局表示已經提高，圖為全運會在體育局授旗合影畫面。圖／體育局提供
桃園市技擊運動館備查率被指偏低，體育局表示已經提高，圖為全運會在體育局授旗合影畫面。圖／體育局提供

國民黨智庫指桃園市40間技擊運動館未備查，占比48%六都最高；市府體育局表示，現已備查49間，備查率約58％。

體育局指出，桃園市現有85家技擊類場館，依據教育部體育署列管期程，及「技擊運動訓練館設置及輔導要點」規定，今年5月、7月、8月數次發文，及個別專案通知技擊運動訓練館負責人，要求盡速完成申請備查程序。因為許多業者仍不清楚建物證明等需要的備查資料，導致速度較慢。

在體育局的詳細說明與專案輔導下，今年8月備查24間，現已備查49間，備查率約58％，體育局表示將持續加強輔導，並規畫10月下旬邀集未備查場館業者辦理說明會，加快備查速度，確保學習技擊運動的學生與選手們，具有安全無虞的訓練場域。

體育 桃園 教育部

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