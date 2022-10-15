大溪簡送德古宅修復延宕多年 預計今年底公告招標

桃園大溪內柵路二段上的簡送德古宅為傳統的閩式三合院建築，於1897年興建，因具有歷史意義且保存完整，加上紅磚色彩飽滿磚砌法變化多，2014登錄為市定古蹟，不過年久失修，原定2018年要著手修復，桃市府文化局表示，礙於經費未受文化部核定，於今年8月核定通過3900萬元經費，預計今年底明年初公告招標，工期約2年時間。

簡送德古宅為閩式建築外有圍牆，合院右側增建一護龍，建築正廳為中心，左右護龍各設1間私廳、廚房及5間房間，每1廚房及私廳為1房人家，即父母膝下1子空間。主廳及左右護龍的窗櫺、壁畫及雕花紅磚幾乎為當初起造時風貌。

文化局說表示，簡送德古宅為清末興建住居，是具歷史及建築史意義與價值的合院建築，且保存狀況佳，建築作工極精，特別是磚工技巧，紅磚色彩飽滿，磚砌法變化多富藝術價值，更有再利用價值及潛力者，因此登錄為市定古蹟。

1961年古宅曾修復，並多次局部修護，以替換屋瓦、修補屋脊、山牆及圍牆為主。2018年文化局以專案向文化部文化資產局提修護計畫。

文化局文化設施科長沈建忠表示，2018年規畫要修復，不過文化部文化資產局一直未核定通過，終於在今年8月核定3900萬元經費供修復建築。因先前所規畫的預算及設計與現在物價原料已有落差，因此會在公告招標前重新檢討，預計今年底明年初公告招標。