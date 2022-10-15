2022新竹城市馬拉松遇天雨 澆不熄8千人熱情齊跑

2022新竹市城市馬拉松今天清晨5點半在南寮運動公園起跑，雖天候不佳遇雨，現場仍湧入8000名跑者及加油團熱情參與，並邀來2021年全國運新竹市金牌選手許嘉維進行宣誓。代理市長陳章賢也親臨現場鳴槍、為選手們加油打氣。

市府指出，睽違2年的第5屆新竹城市馬拉松，活動先是由中華大學競技啦啦隊帶來開場，並由陳章賢率領全台最年輕完成世界六大馬的女子百傑楊永馨、運動筆記董事長陳俊嘉等人共同鳴槍揭開賽事序幕，場邊有近60隊由市民組成的啦啦隊為選手加油。

新竹城市馬拉松今年賽事分為42公里全馬、26公里超半馬、10.6公里健跑、5.6公里親子四大組別。全馬起跑點為南寮親子運動公園，進入台68快速道路至武陵高架，下橋跑進市中心，經新竹州廳、新竹火車站、東門之心、隆恩圳，再往新竹公園方向前進進入光復路段，最後繞過千甲田園風光沿微笑水岸享受17公里風光。

參加健跑組的林亞翔、楊承泰，在眾人歡呼見證下最先回到終點線，楊承泰分享，他們一人住在台中、一人住在竹縣，彼此因熱愛跑步認識，平日會一起練跑，「為了新竹馬，從7、8月就開始準備了」，因尚在調整狀態階段，選擇先報健跑組小試身手。

教育處指出，在地體育扎根是活動重要理念，2019年起開啟跑者「捐晶片」活動，今年更首度跨界運動、科技、藝術領域，新增「新竹城市雲端馬拉松／藝起跑」，讓無法到場參加者也能透過APP「線上捐步數」參加「你捐步、我畫畫」線上運動遊戲。

教育處指出，「捐晶片押金」在H2U永悅健康提供「愛心放大券」勸募下，跑友熱情響應，活動代言人蔡司台灣總經理章平達也將在完成個人超半馬挑戰後，也帶頭捐出全公司參與新竹馬賽事晶片押金共2萬1800元，將全數捐贈給新竹市中小學體育促進會，作為照顧弱勢基層運動選手的基金。

市府指出，今年新竹城市馬拉松也推出5大永續賽事作為，分別為採用無淋膜可百分之百回收的環保紙杯；環保咖啡紗選手衣及志工衣，每件衣服都是以3杯咖啡渣加5個寶特瓶所製成的機能運動布料；由春池玻璃利用回收玻璃，獨家手工製作玻璃獎牌；電子完賽證書；大會專用計時車等車輛指定使用VOLVO電動車，支持永續環保理念。