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桃園水美國小通學巷 年底拓寬

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
桃園市楊梅區水美國小旁巷道狹小，易出車禍，經會勘後將拓寬。圖／市議員李家興提供
桃園市楊梅區水美國小旁巷道狹小，易出車禍，經會勘後將拓寬。圖／市議員李家興提供

桃園市楊梅區水美國小旁的楊新路406巷，因巷道狹小又無號誌，路口車禍頻傳，直接威脅學生上、下課的交通安全；桃園市議員李家興爭取道路拓寬，目前工務局計畫將原本的4米道路擴展至8米道路，涉及私人土地部分也獲得地主無償提供，最快今年底就能動工。

李家興指出，楊新路406巷是水美國小學生上、下課必經之路，也是當地居民經常使用的道路，可長年因巷道狹小、沒有號誌及視線死角等因素，頻傳車禍事故，讓不少學生家長擔心。

李家興日前與工務局前往會勘，確認拓寬會使用到部分私人土地，土地所有權屬於一間宮廟，經溝通協調，已無償取得土地使用權；工務局計畫將路幅從4米拓寬至8米，細部設計由新建工程處處理，完工後也會有號誌管制。

新工處企畫科指出，道路拓寬設計大致底定，待土地移轉程序完成就可進場施作，最快今年底就能施工；當地里長許霖雙表示，楊新路406巷周邊有有4個鄰，上百戶人家出入全靠這條巷子，地方爭取拓寬多年，終於迎來改變，大家都樂見其成。

桃園 美國 車禍

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