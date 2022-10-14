桃園設計庫成立1年媒合30件商案 招募明年進駐團隊
桃市府青年事務局去年10月成立青創基地桃園設計庫，是桃園首座以設計為主軸基地，提供45歲以下的青年設計師、年輕創作團隊或自由接案者能進駐交流、發展，即日起至11月4日將招募年2023年第一期進駐者，共釋出7個進駐辦公室和20個固定座位區提供創業團隊，擁有半年至1年的使用時間，過去進駐者已成功簽署近30件的合作案件。
桃園設計庫位在中壢新明市場6樓，打造520坪空間，集結創業輔導資源、商業媒合、設計交流等服務，2021年一、二期共招募了21組個人及團隊，本次2023年釋出7個進駐辦公室和20個固定座位區。
青年局說，進駐青年通過遴選後，辦公室1個月租金為5000元，固定座位區則為1000元。不過進駐者需配合定期績效考核、成果發表會，提供相關資料與作品以利掌握育成進度，並參與輔導措施、研習課程等。
青年局長陳冠穎表示，桃園設計庫除投入資源行銷進駐團隊外，更積極促成進駐者與公私部門的合作，截至目前透過桃園設計庫媒合，進駐者已成功簽署近30案的合作案件，大幅提升青年設計人才的接案機會及曝光率。
設計庫提供共創交流區、百坪展場、設備完善的教室及會議室、多元豐富的紙樣和設計書籍，及專業的直播棚，更能滿足各式展覽、活動舉辦及商務對談需求。也提供進駐團隊客製化輔導，如對新創設計公司提供法律及財務會計相關諮詢服務及辦理課程，更可以設計庫為創業據點並申請商業登記。
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