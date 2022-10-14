桃園設計庫成立1年媒合30件商案 招募明年進駐團隊

桃市府青年事務局去年10月成立青創基地桃園設計庫，是桃園首座以設計為主軸基地，提供45歲以下的青年設計師、年輕創作團隊或自由接案者能進駐交流、發展，即日起至11月4日將招募年2023年第一期進駐者，共釋出7個進駐辦公室和20個固定座位區提供創業團隊，擁有半年至1年的使用時間，過去進駐者已成功簽署近30件的合作案件。

桃園設計庫位在中壢新明市場6樓，打造520坪空間，集結創業輔導資源、商業媒合、設計交流等服務，2021年一、二期共招募了21組個人及團隊，本次2023年釋出7個進駐辦公室和20個固定座位區。

青年局說，進駐青年通過遴選後，辦公室1個月租金為5000元，固定座位區則為1000元。不過進駐者需配合定期績效考核、成果發表會，提供相關資料與作品以利掌握育成進度，並參與輔導措施、研習課程等。

青年局長陳冠穎表示，桃園設計庫除投入資源行銷進駐團隊外，更積極促成進駐者與公私部門的合作，截至目前透過桃園設計庫媒合，進駐者已成功簽署近30案的合作案件，大幅提升青年設計人才的接案機會及曝光率。