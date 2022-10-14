桃園明天嬰幼兒及兒童到站接種打BNT 送200元商品卡
桃園市衛生局明天（15日）上午8至12點，開設12處嬰幼兒及兒童BNT疫苗免預約社區接種站，提供滿6個月至4歲的嬰幼兒、5至11歲的兒童接種BNT疫苗，不限劑次、不須預約，幼童完成接種還送超商200元商品卡，送完為止。
衛生局提醒，嬰幼兒及兒童疫苗廠牌不能混打，期待家長儘速帶孩子完成疫苗接種，避免染疫後發生重症或MIS-C。
衛生局表示，莫德納次世代雙價疫苗明天下午1至5點，在18處社區接種站提供18歲以上民眾疫苗追加劑接種服務，65歲以上長者可利用免費愛心計程車前往社區接種站，請符合條件民眾把握機會及早接種。先前10月11、12日總計2萬2898人於社區接種站完成追加劑接種。
王文彥局長提醒，完整接種疫苗獲得更好的保護，才能朝向穩健開放的目標前進。
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