亞太藥愛學術研討 桃園衛生局：陪伴、傾聽與接納
第4屆亞太藥愛學術研討會，今天在桃園市政府綜合會議廳舉行，百餘人來自各地衛生局、醫事人員與民間團體代表參加，台師大社會工作學研究所莊登閔助理教授分享理解藥愛族群，應從大環境與生命經驗出發，才能達成去汙名與歧視的本土研究成果。
會中也邀請南韓以及香港專家學者，分享藥愛在亞洲國家的現況與實務經驗，認識不同國家服務的困境。桃園市多元性別減害團體成員分享團體中如何感受被接納、學習自我覺察、提升自我認同與價值之過程，期待社會以同理角度陪伴藥愛族群，共築多元友善的社會環境，攜手迎向減害復元。
衛生局蘇柏文副局長表示，桃園市4年前就開始關注藥愛議題並辦理學術研討會，也看到衛生福利部將特殊族群藥癮治療列入藥癮示範中心重點工作，陪伴、傾聽與接納才能看見真正的需求。衛生福利部心理健康司洪嘉璣專門委員說，特殊族群的藥癮治療是心健司關注的重點項目之一，期待藉由研討會國內外專家學者的研究發現與實務經驗分享，作為國內的藥癮治療與減害工作的參考方向，協助有藥癮的民眾復元與回歸社會。
衛生局說明，這次研討會由桃園市政府、衛福部桃園醫院、林口長庚紀念醫院以及社團法人台灣新滋識同盟主辦，桃園政府衛生局多元性別減害團體，提供安全、友善及信任的環境供參與者分享與交流，民眾如有毒品相關問題，可撥打毒品危害防制中心24小時免付費服務專線：0800770885，有專人協助報名及提供服務。
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