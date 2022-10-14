快訊

馬籍女大生命案／辛苦養大女兒卻被殺 父討公道：台灣法律應好好處理

嚴防致災性降雨！周末將有颱風形成 全台雨勢最劇烈時間曝光

亞太藥愛學術研討 桃園衛生局：陪伴、傾聽與接納

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
國內外學者專家和團體分享研究成果。圖／桃園市衛生局提供
國內外學者專家和團體分享研究成果。圖／桃園市衛生局提供

第4屆亞太藥愛學術研討會，今天在桃園市政府綜合會議廳舉行，百餘人來自各地衛生局、醫事人員與民間團體代表參加，台師大社會工作學研究所莊登閔助理教授分享理解藥愛族群，應從大環境與生命經驗出發，才能達成去汙名與歧視的本土研究成果。

會中也邀請南韓以及香港專家學者，分享藥愛在亞洲國家的現況與實務經驗，認識不同國家服務的困境。桃園市多元性別減害團體成員分享團體中如何感受被接納、學習自我覺察、提升自我認同與價值之過程，期待社會以同理角度陪伴藥愛族群，共築多元友善的社會環境，攜手迎向減害復元。

衛生局蘇柏文副局長表示，桃園市4年前就開始關注藥愛議題並辦理學術研討會，也看到衛生福利部將特殊族群藥癮治療列入藥癮示範中心重點工作，陪伴、傾聽與接納才能看見真正的需求。衛生福利部心理健康司洪嘉璣專門委員說，特殊族群的藥癮治療是心健司關注的重點項目之一，期待藉由研討會國內外專家學者的研究發現與實務經驗分享，作為國內的藥癮治療與減害工作的參考方向，協助有藥癮的民眾復元與回歸社會。

衛生局說明，這次研討會由桃園市政府、衛福部桃園醫院、林口長庚紀念醫院以及社團法人台灣新滋識同盟主辦，桃園政府衛生局多元性別減害團體，提供安全、友善及信任的環境供參與者分享與交流，民眾如有毒品相關問題，可撥打毒品危害防制中心24小時免付費服務專線：0800770885，有專人協助報名及提供服務。

亞太藥愛學術研討會有上百位來自各縣市衛生單位人員參加。圖／桃園市衛生局提供
亞太藥愛學術研討會有上百位來自各縣市衛生單位人員參加。圖／桃園市衛生局提供

衛生局 桃園

延伸閱讀

食道癌年奪逾2000條人命，9成患者為男性！國健署呼籲把握3要點助預防

導尿管插生殖器只為查吸毒 憲法法庭判採尿規定違憲

影／賊偷彩券行30萬元逃七天 在這地方巧遇警被逮

校園霸凌、電子煙入列10大教育議題 家長聯盟將邀3名北市長參選人對話

相關新聞

桃園通勤族悲歌！發車誤點、幽靈車成常態 學生：上課都遲到

為提供桃園學生通勤便利，自111年9月1日起桃園市政府交通局與交通部公路總局、銘傳大學合作推動學生專車轉型市區客運公車，試辦公車「【261】桃園火車站-銘傳大學(桃園校區)」、「【262】捷運迴龍站-銘傳大學(桃園校區)」市區客運路線。不過試辦一個多月後，陸續有許多同學匿名抱怨公車發車不準時，導致許多同學遲到，並要求校方或政府相關單位盡快改善。

刺激打氣！新竹市打疫苗送限量「超Ｑ疫苗鑰匙圈」

新竹市今天新增1093例新冠肺炎確診個案，市府持續鼓勵民眾接種疫苗，今天以及明天開始的連續3個周六在巨城購物中心B1中庭...

苗縣+1187 縣內7大鄉鎮市明設次世代雙價疫苗接種站

﻿苗栗縣今天新增1187例，目前居家隔離人數達6043人，全縣今年迄今累計本土案例達15萬6122人，人口占比確診率達2...

桃園國際新創機器人節1500隊競賽 線上下600萬人次參與

桃園市政府經濟發展局與財團法人祥儀文教慈善基金會舉辦「2022國際新創機器人節」，今天熱鬧開幕，因疫情趨緩又逢邊境解封，...

新竹市青草湖全新入口意象亮相 讓旅客不再轉錯彎

新竹市政府近年投入逾1億元大規模改造青草湖整體環境，榮獲今年日本「GOOD DESIGN AWARD」肯定。市府今天指出...

竹北城市管理第「e」步 鄭朝方搶先推網頁版政見公報

因應新竹縣竹北科技城市特點，各陣營市長參選人紛紛喊出e化市政管理政見，民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方率先推出網頁版政見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。