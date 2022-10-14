亞太藥愛學術研討 桃園衛生局：陪伴、傾聽與接納

第4屆亞太藥愛學術研討會，今天在桃園市政府綜合會議廳舉行，百餘人來自各地衛生局、醫事人員與民間團體代表參加，台師大社會工作學研究所莊登閔助理教授分享理解藥愛族群，應從大環境與生命經驗出發，才能達成去汙名與歧視的本土研究成果。

會中也邀請南韓以及香港專家學者，分享藥愛在亞洲國家的現況與實務經驗，認識不同國家服務的困境。桃園市多元性別減害團體成員分享團體中如何感受被接納、學習自我覺察、提升自我認同與價值之過程，期待社會以同理角度陪伴藥愛族群，共築多元友善的社會環境，攜手迎向減害復元。

衛生局蘇柏文副局長表示，桃園市4年前就開始關注藥愛議題並辦理學術研討會，也看到衛生福利部將特殊族群藥癮治療列入藥癮示範中心重點工作，陪伴、傾聽與接納才能看見真正的需求。衛生福利部心理健康司洪嘉璣專門委員說，特殊族群的藥癮治療是心健司關注的重點項目之一，期待藉由研討會國內外專家學者的研究發現與實務經驗分享，作為國內的藥癮治療與減害工作的參考方向，協助有藥癮的民眾復元與回歸社會。