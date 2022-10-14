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刺激打氣！新竹市打疫苗送限量「超Ｑ疫苗鑰匙圈」

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市今天以及明天開始的連續3個周六在巨城購物中心B1中庭開設「巨城疫苗施打站」，開放施打莫德納次世代雙價疫苗，只要接種完成就送限量Q版疫苗鑰匙圈。圖／市府提供
新竹市今天以及明天開始的連續3個周六在巨城購物中心B1中庭開設「巨城疫苗施打站」，開放施打莫德納次世代雙價疫苗，只要接種完成就送限量Q版疫苗鑰匙圈。圖／市府提供

新竹市今天新增1093例新冠肺炎確診個案，市府持續鼓勵民眾接種疫苗，今天以及明天開始的連續3個周六在巨城購物中心B1中庭開設「巨城疫苗施打站」，提供18歲以上符合資格者施打莫德納次世代雙價疫苗。只要接種完成就送限量Q版疫苗鑰匙圈。

巨城施打站開設時間為今天、15日、22日與29日的下午2點到5點，現場提供18歲以上民眾施打莫德納次世代雙價疫苗，以及提供65歲以上長者施打流感疫苗 ，「不需預約即可隨到隨打」，歡迎民眾攜帶小黃卡及健保卡前往接種。

市府也在「新竹市 新鮮事」貼出疫苗鑰匙圈照片，一組鑰匙圈巧思將Q版的針筒、疫苗與小黃卡設計串在一起，讓不少民眾直呼「可愛」，凡接種疫苗完成，即可獲得數量有限的疫苗鑰匙圈。

另，每周一至周五早上9點到11點於三區衛生所也提供莫德納次世代疫苗、流感疫苗接種，不需預約，隨到隨打；同時開放多間醫療院所提供民眾接種莫德納次世代雙價疫苗，接種時段資訊請參考（https://reurl.cc/D3obnd），請民眾務必事先電話預約。

衛生局提醒，近日季節轉換，日夜溫差較大，加上秋冬為流感及呼吸道相關病毒好發時期，「打疫苗、戴口罩、勤洗手」是最有效遠離病毒策略，提醒民眾做好相關防護措施。如有相關問題，歡迎致電新竹市居家關懷中心03-5320900專人諮詢。

新竹市今天以及明天開始的連續3個周六在巨城購物中心B1中庭開設「巨城疫苗施打站」，開放施打莫德納次世代雙價疫苗，只要接種完成就送限量Q版疫苗鑰匙圈。圖／市府提供
新竹市今天以及明天開始的連續3個周六在巨城購物中心B1中庭開設「巨城疫苗施打站」，開放施打莫德納次世代雙價疫苗，只要接種完成就送限量Q版疫苗鑰匙圈。圖／市府提供

流感疫苗 莫德納 新竹

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