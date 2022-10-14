苗縣+1187 縣內7大鄉鎮市明設次世代雙價疫苗接種站

﻿苗栗縣今天新增1187例，目前居家隔離人數達6043人，全縣今年迄今累計本土案例達15萬6122人，人口占比確診率達29.17%。

苗栗縣衛生局指出，國內疫情仍處高原期，全縣確診案單日持續破千，提醒民眾如不慎確診，在接獲疾病管制署簡訊後，應盡速及確實完成自主回報系統填報同住接觸者人數，以利領取每人3劑家用快篩試劑，領取方式為完成自主回報系統隔天後一周內，以「家戶」接觸者人數為單位統一發放，可由親友出示確診者的居家隔離通知書截圖或當地衛生所發送的領取通知簡訊，到所在地衛生所領取。

選擇0+7密切接觸者於自主防疫期間有症狀仍應自行篩檢，3+4密切接觸者須隔離滿3天，自主防疫期間都須有2日內快篩檢測陰性證明才可外出，如篩檢陽性請盡速就醫，透過縣內68家遠距／視訊合約院所的醫師診斷通報。如確診者未收到疾病管制署「確診個案自主回報疫調單」簡訊時，請直接撥打疾管署客服專線 (02)77563970，衛生局並無權發送這類簡訊。

另外，系統24小時內有一次修正機會，之後即無法再改變，請填報時審慎正確。如有簡訊存取需求記得先行備份，系統無法因民眾要求而重發。