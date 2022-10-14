桃園國際新創機器人節1500隊競賽 線上下600萬人次參與

桃園市政府經濟發展局與財團法人祥儀文教慈善基金會舉辦「2022國際新創機器人節」，今天熱鬧開幕，因疫情趨緩又逢邊境解封，今年第5屆競賽擴大規模，回到桃園巨蛋隆重揭幕。

經發局、祥儀表示，明後天（周六日）及16日國際新創機器人節正式登場，首創機器人產業祭，透過產業機器人主題競賽、串聯桃園在地20個店家機器人展演，及服務應用機器人場域實證活動等3大主題規畫，展現桃園以智能產業推展產創人培、跨域應用的智慧城市亮點。

桃園市2018年初次舉辦「AI Taoyuan 機器人競賽X觀光工廠X新創嘉年華」，13萬人次參與，第一年就成為亞洲盛大機器人國際邀請賽之一；2019年接續舉辦「國際新創機器人節」，20萬人次參與，接著兩年受疫情影響雖然規模縮小，但已累積超過7500支國內外競賽隊伍報名，成為指標性機器人產學盛會。

祥儀董事長蔡逢春、桃園市長鄭文燦、市長參選人張善政都到場，鄭文燦表示表示，今年機器人賽事類別包含競速競技、球類競賽、水上爭霸、物理創意挑戰賽以及機器人產業挑戰賽等5大項目，匯聚各地菁英隊伍同台競技，項目囊括立體賽道自駕車創客賽、視覺辨識無人車關卡挑戰賽、水上龍舟機器人、相撲機器人，同時也包含臺灣師範大學雙足機器人競賽系列項目：人型機器人馬拉松、保齡球以及投籃三項競賽。

另外，今年更打造全新AGV無人搬運車任務挑戰競賽，以及雲林科技大學推出的送餐機器人以及自動倉儲機器人競賽，由產學合作角度，整合台灣機器人產學能量。今年號召多達1500支隊伍參賽，比去年多1倍競賽項目總計32項、70組賽程，泰國也派隊伍參賽，賽事精彩可期。