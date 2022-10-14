桃園國際新創機器人節1500隊競賽 線上下600萬人次參與
桃園市政府經濟發展局與財團法人祥儀文教慈善基金會舉辦「2022國際新創機器人節」，今天熱鬧開幕，因疫情趨緩又逢邊境解封，今年第5屆競賽擴大規模，回到桃園巨蛋隆重揭幕。
經發局、祥儀表示，明後天（周六日）及16日國際新創機器人節正式登場，首創機器人產業祭，透過產業機器人主題競賽、串聯桃園在地20個店家機器人展演，及服務應用機器人場域實證活動等3大主題規畫，展現桃園以智能產業推展產創人培、跨域應用的智慧城市亮點。
桃園市2018年初次舉辦「AI Taoyuan 機器人競賽X觀光工廠X新創嘉年華」，13萬人次參與，第一年就成為亞洲盛大機器人國際邀請賽之一；2019年接續舉辦「國際新創機器人節」，20萬人次參與，接著兩年受疫情影響雖然規模縮小，但已累積超過7500支國內外競賽隊伍報名，成為指標性機器人產學盛會。
祥儀董事長蔡逢春、桃園市長鄭文燦、市長參選人張善政都到場，鄭文燦表示表示，今年機器人賽事類別包含競速競技、球類競賽、水上爭霸、物理創意挑戰賽以及機器人產業挑戰賽等5大項目，匯聚各地菁英隊伍同台競技，項目囊括立體賽道自駕車創客賽、視覺辨識無人車關卡挑戰賽、水上龍舟機器人、相撲機器人，同時也包含臺灣師範大學雙足機器人競賽系列項目：人型機器人馬拉松、保齡球以及投籃三項競賽。
另外，今年更打造全新AGV無人搬運車任務挑戰競賽，以及雲林科技大學推出的送餐機器人以及自動倉儲機器人競賽，由產學合作角度，整合台灣機器人產學能量。今年號召多達1500支隊伍參賽，比去年多1倍競賽項目總計32項、70組賽程，泰國也派隊伍參賽，賽事精彩可期。
經發局表示，今年活動另一主軸產創嘉年華，匯聚100家產業，透過產創論壇、串聯桃園在地20店家機器人展演以及服務應用機器人場域實證活動，以機器人國際賽結合地方創生，串連跨域觀光旅遊行程，這屆預估推動產值超過1.1億元，線上線下參與人次超過600萬人次。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言