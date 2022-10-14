新竹市青草湖全新入口意象亮相 讓旅客不再轉錯彎

新竹市政府近年投入逾1億元大規模改造青草湖整體環境，榮獲今年日本「GOOD DESIGN AWARD」肯定。市府今天指出，為讓入口處更具識別性，入口意象改造已經完成，並同步拓寬轉角人行道至2.5公尺延伸至煙波飯店出入口，使行人通行更安全。

竹市府城銷處指出，民眾前往青草湖，需由明湖路轉入775巷，過去因路口雜亂，加上舊有意象設施難以辨識、指向性不佳，常發生找不到路「走過頭、轉錯彎」情形。

青草湖全新入口意象就坐落明湖路及775巷轉角人行道，利用不同尺寸的金屬鋼板錯落排列，呈現漫漫綠草規律地搖擺及湖面被撥亂而產生的波紋流動感，色彩則以深灰色背景搭配白色字體，予人沉穩、秩序中帶點流動及活潑感，讓民眾不再認錯路。

另，因舊有人行道鋪面已老舊，且有路障阻擋動線，導致行人通行不易，為更符合周邊社區民眾及遊客步行需求，此次工程也同步將明湖路人行道阻礙物清除，重鋪並拓寬轉角人行道至2.5公尺，延伸至煙波飯店出入口旁，提升行人步行安全。