桃園通勤族悲歌！發車誤點、幽靈車成常態 學生：上課都遲到

為提供桃園學生通勤便利，自111年9月1日起桃園市政府交通局與交通部公路總局、銘傳大學合作推動學生專車轉型市區客運公車，試辦公車「【261】桃園火車站-銘傳大學(桃園校區)」、「【262】捷運迴龍站-銘傳大學(桃園校區)」市區客運路線。不過試辦一個多月後，陸續有許多同學匿名抱怨公車發車不準時，導致上課遲到，並要求校方或政府相關單位盡快改善。

原PO在Dcard銘傳大學校版發文抱怨，自己常搭8:40分的262，時刻表雖寫8:40有車，但總會延遲10-15分鐘，想問明明是首站卻延遲有掛嗎？有同學表示，從迴龍通勤只有公車能搭去學校，若公車誤點許多同學也只能跟著遲到，更慘的是還被老師要求要自己負責，並指出「希望不是學生習慣，而是校方能解決」。

另有同學留言，「262搭兩次就不想搭了」，他表示，第一次車直接不見，app上面寫進站中，結果根本沒車，最後等快一小時才搭上下一班；第二次從迴龍搭，也是等不到車，14:40的車消失，下一班要等到15:40，結果15:00來一班，更無奈嘆「首站不至於遲到吧？」

有網友在PTT上表示，在桃園長期被兩家客運壟斷已久，總站發車的時刻表都不準時，等車像在玩「刮刮樂」，看能不能碰巧遇上發車，不過也有人認為，有些人可能以為多加車可以處理，但是客運業者平時就已經將人車用到極致，很難壓榨出空車跟空司機。

許多同學紛紛留言表示，「早上小考直接遲到」、「桃客真的是⋯很搞」、「已習慣」、「137也總是會開到不見哦」、「沒事啦，桃客APP的常態」。

其他網友則表示，「公車業者就是這樣，一切都是成本問題」、「檢舉投訴跟1999都只會回說已通知桃客改善...」、「台北雖然也有消失的，不過個人感覺桃園出現的頻率很高」、「班表彈性小，難請其他司機先進班代跑」、「上下班時間塞車這種問題基本上無解」。