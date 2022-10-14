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竹北城市管理第「e」步 鄭朝方搶先推網頁版政見公報
因應新竹縣竹北科技城市特點，各陣營市長參選人紛紛喊出e化市政管理政見，民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方率先推出網頁版政見公報（https://zhubei2022.com/），他表示，e化管理城市不是口號，就從他的政見公報做起。
鄭朝方表示，一般傳統紙本選舉公報會送到選民家提供閱覽，他更率先推出e化版政見公報網頁，讓選民隨時隨地拿起手機、打開電腦就可以看；科技是便民，不是擾民，輕輕按一個連結，他的政見在電腦、手機上就一目了然。
鄭朝方在網頁版政見公報中提出進化竹北的「5項力量」，分別是科技力、建設力、永續力、教育力與文化力，其中科技力部分，就是要用科技力量來達到市政便民的目標，包括建構竹北便民e化系統，提升公共服務的效率；升級市管停車空間，繳費入場都e化；公設維護管理系統化，讓市容及公共空間不再當機。
鄭朝方說，市政e化系統上線，市民透過手機就可以輕鬆查詢業務進度，舉凡路燈申報修繕、公共工程執行進度等，都可以隨時掌握；e化系統也類似醫院看診雲端線上等候系統，可以即時查詢等待時間。
鄭朝方強調，市政e化系統最大優點是有效率、資訊公開透明，讓長輩可以透過手機輕鬆操作使用，讓民眾洽公可以迅速找到窗口。
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