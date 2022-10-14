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路樹擋招牌慘被砍頭！ 公所及屋主澄清鋸樹原因
苗栗縣竹南鎮民治街人行道一棵香樟路樹，前天下午被住戶攔腰鋸掉，整個過程被民眾PO網，質疑是路樹擋到招牌才會被砍頭！公所表示，樹幹因中空有安全考量才協助修剪；鋸樹住戶也喊冤，不是因為擋到招牌，而是怕樹倒下來壓到人車。
公所秘書謝文福表示，之前接獲鋸樹的陳姓民眾向公所反映，該香樟因樹幹中空加上東北季風強勁，擔心樹倒會壓傷人，向公所請求協助。但公所調查發現，這棵樹是當初建案時種植的，屬於私人財產，公所只能請民眾自行處理，鋸斷的枝幹再由公所能協助清運。
陳姓住戶喊冤說，是因為看到那棵樟樹有生病的樣子，搖搖欲墜，有跟公所反應，公所發現那個是私人財產，公所沒有辦法協助，只能住戶自己處理然後公所協助清運樹枝。
謝文福說，雖然被攔腰鋸斷暫時影響整體美觀，但樟樹生命力強，相信很快就能煥發新枝枒，民眾PO網影片下斷頭標語，有社會觀感不佳疑慮，特澄清鋸樹原因及過程，希望大家不要再有誤解。
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