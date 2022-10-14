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桃園寶貝潛能董事會強化通報SOP 籌建醫療諮詢顧問網絡

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園寶貝潛能中心新家外觀已完工，因經費還在設法充實設備，尚未啟用。圖／寶貝潛能發展中心提供
桃園寶貝潛能中心新家外觀已完工，因經費還在設法充實設備，尚未啟用。圖／寶貝潛能發展中心提供

桃園市寶貝潛能發展中心（早療機構）今年初一名孩童家長質疑孩子受不當照顧，引發後續身體不適，和接回後送醫不治。中心雖配合司法、市府調查，但家長仍強調有教保員和主管有過失。

寶貝潛能中心表示，發生令人遺憾且不捨的事，在此要跟家長們說聲抱歉，也讓大家擔心了，目前全案已經進入了司法調查過程，靜待釐清事件的原委與真相。

寶貝潛能說明，目前除配合主管機關社會局督導精進改善計畫，中心也同步放大檢視做的不夠之處，以及擬定照顧身心障礙寶貝更好的作為，讓父母更放心的方式，同時也讓教保老師們沒有掛慮的發揮所長，在中心安心工作的措施，包括中心非醫療機構，每天可能面臨寶貝們身體上突發之狀況，除強化建立第一時間處理通報標準流程（SOP），也積極與醫療單位建立諮詢與顧問網絡。

此外，在中心服務17年的陳美谷主任，已經完成階段性的任務，日前於董事會上自請離職，董事會准予請辭，也將聘選新的主管，帶領中心迎向下一個階段任務，繼續前進。

寶貝潛能發展中心表示17年來，努力、陪伴著無數身心障礙家庭，與家長及每位寶貝持續前進，從來沒有忘記當初成立的初衷。17年來，已服務超過600位身心障礙幼童與家庭，及服務超過7000人次，成功讓84名身心障礙幼童成功轉銜幼兒園就讀，成功讓120名身心障礙幼童學會如廁，也成功讓16名身心障礙幼童學會行走，且自97年連續4屆獲內政部每3年評鑑甲等（110年因疫情暫停評鑑)。

中心表示，秉持每一步都走得踏實，好的保持，不完善的就改變。非常感謝這些年來支持的大眾，陪伴著寶貝潛能，中心會繼續努力，在最煎熬的時刻，以不變的初心，迎向未來。

幼兒園

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