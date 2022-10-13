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竹市東門商圈漫遊季15日登場 走訪舊城區吃美食

中央社／ 新竹市13日電

為復興竹塹舊城區，新竹市政府攜手東門商圈將於15日在東前街舉辦「東門商圈漫遊季」，民眾可逛市集、吃美食，若完成集點、打卡等任務，即可兌換限量文創小物。

新竹市政府代理市長陳章賢今天透過新聞稿指出，東門商圈是新竹市發展最早的市街之一，為竹市早期最重要的生活百貨場域，但隨著消費型態改變，業者面臨轉型問題。

陳章賢表示，竹市府今年7月起，共辦理5場商圈經營培訓課程及5場社群經營課程，進行舊城商圈輔導、整合及推廣，並實地走訪舊城商圈店家，了解業者需求及輔導成效。

新竹市政府產業發展處長許智堡於稿中指出，「東門商圈漫遊季」活動時間為15日中午12時至下午18時，將有系列精采活動，許多市集攤位將齊聚，還有精采的音樂饗宴及魔術表演，與民眾共度悠閒午後。

許智堡表示，民眾只要於活動當天至市集攤位及東門市場內店家消費滿百元，可獲得集點券1張，集滿3張集點券即可至服務台兌換文創小物，數量有限，兌完為止。

另外，只要於「東門商圈漫遊季」活動現場拍照、打卡，至服務台出示手機畫面，即可兌換限量環保購物袋，讓民眾一起漫遊東門商圈逛市集、吃美食。

新竹 文創

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