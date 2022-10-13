僧多粥少…竹北1.3萬嬰孩僅2千收托名額 林禹佑籲增公托

新竹縣竹北市出生率高，目前0至4歲人口總數約1萬3千人，公、私立總收托人數2088人，縣議員林禹佑今天在定期會上提出質詢，認為明顯無法達到供需平衡，建議公托資源再增設；此外也點名公設民營嘉豐托嬰中心，師資流動大、人力不足，無法顧及混齡分班孩童安全，常有孩童肢體碰撞情況發生，提議托嬰中心評鑑制度應由每3年縮短為每年評鑑。

林禹佑表示，竹北市公托目前只有2家，提供52人托育；以及43間已加入準公共化私托，提供2036人托育，總收托人數2088人，比對縣府提供統計至今年8月數據，0至4歲嬰幼兒總數1萬3千多人，準公共化整體負載量不夠，應再增設公托，減輕家長負擔。

林禹佑提出行政院主計處調查報告，指0至3歲幼兒送到保母或私托，每月平均托育費1.6萬，約占家庭所得比20%，反之公托托育費只占家庭所得比10%，每位小孩托育費不高於家庭所得的15%，才能提高生第二胎意願，也讓所有子女有相同的教保機會。林禹佑強調「平價托育」需求及公共托育機構供給不足現況，緊追竹北市公托新設規畫。

此外，林禹佑也透過質詢點名公設民營嘉豐托嬰中心經營缺失，他近期陸續接獲家長陳情，該園因混齡分班、大小孩童一起上課，常發生2歲多孩子跑跳，不慎踢到或撞擊1歲在地上爬的嬰孩；又因教保員流動大、人力不足，無法全面看顧，另衍伸出，托育人員將心思放在年紀小的孩子上，造成大孩子的行為能力退化、情緒波動大，或是故意做出打人、撞牆等引起托育員注意的行為。

林禹佑說，托嬰中心評鑑制度，目前每3年一次，以甲、乙、丙等地評鑑，但去年碰上疫情，變成4年才評鑑一次，4年期間增加20多間托嬰中心，安全品質引發家長有疑慮，他認為每兩年、甚至縮短至一年評鑑一次，才能警惕業者，也讓家長安心。

縣府社會處長李國祿表示，針對托嬰中心評鑑仍將依中央法規規定3年一次；新竹縣立案的托嬰中心，公私立共有75家，其中竹北占55家，新竹縣公托除原有縣府公共托育家園及嘉豐托嬰中心2家可提供52位托育名額，明年將新增公設民營福德托嬰中心，以及綜合社會福利館托嬰中心2處公托，可再增56名額；此外，婦幼館公共托育家園預計後年啟用，屆時可再提供12名額。