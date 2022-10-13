快訊

雨傘不能收！東北季風再增強 「這些地區」下周一恐有驚人雨勢

「還珠格格」女星68億豪宅遭法拍 老公人間蒸發下落不明

民眾打高端結果去不了日本 高端出面回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗今新增1196 即日起調整自主防疫期間醫療防疫措施

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
縣衛生局指出，自今日起，調整自主防疫期間相關醫療防疫措施，民眾務必遵守自主防疫期間各項防疫措施，並請醫療機構落實執行。圖／苗栗縣政府提供
縣衛生局指出，自今日起，調整自主防疫期間相關醫療防疫措施，民眾務必遵守自主防疫期間各項防疫措施，並請醫療機構落實執行。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣今新增本土確診1196例，其中男性529人、女性667人，現居家隔離人數達6876人，累積本土案例15萬4938人，人口占比確診率達28.95%，縣府呼籲疫情多變，防疫不鬆懈。

中央疫情指揮中心宣布自今日13日)起入境者實施「0+7」免居家檢疫，在7天自主防疫期間之防疫規範，應遵守五大規定：

一、入境當日或自主防疫第一天或列為接觸者當天家用快篩試劑進行快篩。

二、自主防疫地點以符合1人1室（獨立衛浴）條件之自宅或親友住所或旅館為原則。

三、儘量避免接觸重症高風險對象（如：65歲以上長者、6歲以下幼童、免疫不全及免疫力低下者等）。

四、有症狀在家休息，並以家用快篩試劑進行快篩。

五、禁止前往醫院陪病、探病，建議延後非急迫性需求之醫療或檢查，並避免前往長照機構。

縣衛生局長張蕊仙提醒，7天自主防疫期間外出時，需有2日內家用快篩陰性結果才可外出，外出、上班、上學期間全程佩戴口罩，維持社交距離，有飲食需求可暫免佩戴口罩，並於用畢後立即佩戴口罩。另，有用餐需要，得於餐廳內獨自或與特定對象共餐，離開座位時及餐點用畢後應立即佩戴口罩。

經評估疫情、醫療量能及醫療機構防疫安全與民眾探病等需求，自今日起，調整自主防疫期間相關醫療防疫措施，民眾自主防疫期間勿至醫院探病、陪病，並請醫療機構落實非急迫性、必要性之醫療或檢查，以降低疾病傳播風險。

苗栗縣今新增本土確診1196例，其中男性529人、女性667人，累積本土案例15萬4938人。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今新增本土確診1196例，其中男性529人、女性667人，累積本土案例15萬4938人。圖／苗栗縣政府提供

延伸閱讀

防疫9百多天以來首次開邊境 羅一鈞：相當開心終於踏出一步

睽違9百多天開國門！快篩發放區調整，一圖看懂機場檢疫最新流程

擋BNT疫苗踩紅線 柯文哲批民進黨三分防疫、七分政治

農村旅遊商品媒合 苗栗主推6條路線一、二日遊

相關新聞

僧多粥少…竹北1.3萬嬰孩僅2千收托名額 林禹佑籲增公托

新竹縣竹北市出生率高，目前0至4歲人口總數約1萬3千人，公、私立總收托人數2088人，縣議員林禹佑今天在定期會上提出質詢...

苗栗今新增1196 即日起調整自主防疫期間醫療防疫措施

苗栗縣今新增本土確診1196例，其中男性529人、女性667人，現居家隔離人數達6876人，累積本土案例15萬4938人...

影／新竹市這5名議員不爭取連任 議長今獻「畢業」花束

今天是新竹市議會第10屆第8次定期會最後1天，因有5名議員確定不尋求連任，議長許修睿會後獻上畢業花束給徐信芳、羅文熾、林...

國民黨：百位童被迫人體試驗 桃市府應負國賠責任

桃園「食安嘉年華」活動設置疫苗站，有118位3歲以下幼童接種未經臨床試驗的國光流感疫苗，國民黨今舉行記者會表示，桃市府應...

中壢流行金曲演唱會22日5組歌手開唱 美食市集逛不完

2022桃園中壢流行金曲演唱會將在10月22日晚間7時，於中正公園準時舉行，去年因疫情影響停辦一年，今年強勢回歸，將邀請...

竹縣首辦偶戲嘉年華 本周日6縣市7偶戲團接力演出

新竹縣政府文化局首度舉辦「偶戲嘉年華」，邀請到6縣市7個偶戲團輪番演出，本周日（16日）下午1點至5點將在文化局園區登場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。