苗栗今新增1196 即日起調整自主防疫期間醫療防疫措施

苗栗縣今新增本土確診1196例，其中男性529人、女性667人，現居家隔離人數達6876人，累積本土案例15萬4938人，人口占比確診率達28.95%，縣府呼籲疫情多變，防疫不鬆懈。

中央疫情指揮中心宣布自今日13日)起入境者實施「0+7」免居家檢疫，在7天自主防疫期間之防疫規範，應遵守五大規定：

一、入境當日或自主防疫第一天或列為接觸者當天家用快篩試劑進行快篩。

二、自主防疫地點以符合1人1室（獨立衛浴）條件之自宅或親友住所或旅館為原則。

三、儘量避免接觸重症高風險對象（如：65歲以上長者、6歲以下幼童、免疫不全及免疫力低下者等）。

四、有症狀在家休息，並以家用快篩試劑進行快篩。

五、禁止前往醫院陪病、探病，建議延後非急迫性需求之醫療或檢查，並避免前往長照機構。

縣衛生局長張蕊仙提醒，7天自主防疫期間外出時，需有2日內家用快篩陰性結果才可外出，外出、上班、上學期間全程佩戴口罩，維持社交距離，有飲食需求可暫免佩戴口罩，並於用畢後立即佩戴口罩。另，有用餐需要，得於餐廳內獨自或與特定對象共餐，離開座位時及餐點用畢後應立即佩戴口罩。