影／新竹市這5名議員不爭取連任 議長今獻「畢業」花束

今天是新竹市議會第10屆第8次定期會最後1天，因有5名議員確定不尋求連任，議長許修睿會後獻上畢業花束給徐信芳、羅文熾、林耕仁、李妍慧與吳青山5名議員。5人紛紛邀請家人到議事堂、餐會共襄盛舉，議會與市府同仁也紛紛獻上祝福，氣氛溫馨。

新竹市議會下屆選舉62席搶34席，本屆5名現任議員放棄爭取連任機會，不是裸退、轉戰市長選舉就是交棒給兒女或同黨新人參選。其中，徐信芳從第2屆議員做起，歷經9屆，資歷最深，其次羅文熾任6屆議員、林耕仁6屆、李妍慧5屆、吳青山4屆，都算議會常青樹。

本屆一口氣有5名議員「畢業」，堪稱是新竹市議會歷屆之最。許修睿、副議長余邦彥今天獻花給這5名議員，感謝他們在議場的努力，善盡職責，為新竹市民做出的貢獻。

許修睿說，議會是合議制，他尊重每一個政黨及個人，雖然大家在各項政策辯護中各有立場，但理性競爭、溝通協調，會後及議場外，大家都還是好朋友，這才是真正民主的價值，也希望往後大家還能繼續聯繫交流，交換意見，有機會再回議會娘家。

吳青山是本屆新竹市議員最高票，衝出8909票。他說，擔任民代「上台靠各位幫忙，下台要靠智慧」，自己連任4屆議員，有3屆拿到北區第一高票，現在正是最好接棒的時機，兒子吳旭豐來參選北區議員，「兒子條件比我好」，盼鄉親照顧、無縫接軌。

李妍慧同樣出身北區，因決定參選下屆立委，交棒給新人楊玲宜參選。李妍慧說，「20年擔任議員的時光感覺很快，一晃就過了，除了感謝還是感謝」，現在階段性工作完成，未來奉獻與關心新竹市的心意不會改變，祝福年輕議員在議會綻放光彩。