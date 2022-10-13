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國民黨：百位童被迫人體試驗 桃市府應負國賠責任

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨今舉行「打錯疫苗推北榮，鄭文燦市府應負起準國賠責任」記者會。記者劉宛琳／攝影
國民黨今舉行「打錯疫苗推北榮，鄭文燦市府應負起準國賠責任」記者會。記者劉宛琳／攝影

桃園「食安嘉年華」活動設置疫苗站，有118位3歲以下幼童接種未經臨床試驗的國光流感疫苗，國民黨今舉行記者會表示，桃市府應負起照護、賠償、慰問的「準國賠責任」，幼兒等於是被迫成為國光疫苗的人體試驗對象，也應比照人體試驗，有合理的照護機制。

桃園市議員詹江村說，桃市府「食安嘉年華」的相關文宣，明確標示「6個月以上之幼兒」可以施打，但發放給北榮的卻是3歲以上才能接種的國光疫苗，顯然橫向聯繫有所疏失。

至於桃園市衛生局把打錯疫苗肇因推給「醫護人員沒有落實三讀五對」，詹江村駁斥，衛福部自己的「健康存摺」資料庫，就紀錄3歲以下幼兒接種的是國光疫苗，並沒有「醫護以為是A疫苗，卻打到B疫苗」的問題，醫護人員是為桃市府揹了黑鍋；反而是衛福部系統明明知道幼兒接種資格不符的疫苗，卻毫無警示，才讓人訝異。

桃園市議員梁為超整理受害幼童家長在網路上分享的心聲。他表示，有家長說：「這不是道歉可以了事。錯誤疫苗的效應什麼時候會爆發有人知道嗎？小朋友如果不舒服的時候，誰來顧？還不是家長又要請假照顧」、「八點檔才有的劇情，竟然發生在我女兒身上 ，本來是沒有3歲以下臨床試驗的 ，但現在卻現抓了118位嬰幼兒來當實驗白老鼠」、「我們這一百多位小朋友與家長就要在你鄭先生的鬆懈下犧牲嗎？市府發包出去就沒了監督義務嗎？」

梁為超感嘆，發放疫苗的是桃市府，文宣誤導的也是桃市府，現在把責任都推給北榮，對基層醫護並不公平；市府應該要負起賠償、照護、慰問的「準國賠責任」，不能置身事外。

桃園市議員舒翠玲說，疫苗接種行之多年，過去同一個時段、動線，不會混合不同資格的疫苗，就是為了避免發生錯誤；這次桃市府要在食安嘉年華打疫苗，把不同年齡層的動線混在一起，又要打莫德納又要打流感，流感疫苗還有分3歲以上跟6個月以上，顯然有規畫不當的疏失。

舒翠玲強調，國光疫苗沒有做3歲以下的臨床試驗，對三歲以下的幼童來說，保護力、副作用都是未知數，現在打錯的這118位幼童，等於是被政府強迫去做人體試驗，那就應該要比照人體試驗的標準來照護。她呼籲桃園市長鄭文燦，不要只顧選舉，讓桃園市府的螺絲掉滿地，疫情期間醫護人員勞心勞力，普遍過勞，還要再把市府的責任推給醫護，桃園市民不會接受。

流感疫苗

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