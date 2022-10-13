中壢流行金曲演唱會22日5組歌手開唱 美食市集逛不完

2022桃園中壢流行金曲演唱會將在10月22日晚間7時，於中正公園準時舉行，去年因疫情影響停辦一年，今年強勢回歸，將邀請5組歌手及樂團演唱膾炙人口歌曲，並滿足老中青三代的族群，給民眾不一樣體驗。

桃園中壢流行金曲演唱會今舉行記者會，邀請小男孩樂團主唱主唱米非為活動暖身；此活動為2007年桃園尚未升格前，當時市公所暑假都會舉行一系列的藝術季，後來活動慢慢獨立，演變為演唱會。

今年邀請有近千萬觀看率的清新療癒系樂團小男孩樂團；獲得第33屆金曲獎最佳作詞人獎的新生代饒舌鬼才熊仔；還有MV多首歌曲破千萬觀看人數的亞洲新星天團告五人與金鐘人氣女聲曾沛慈；樂壇傳奇音樂老頑陳昇與金曲樂團新寶島康樂隊，將演唱多首膾炙人口的熱門好歌。