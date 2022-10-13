竹縣首辦偶戲嘉年華 本周日6縣市7偶戲團接力演出

新竹縣政府文化局首度舉辦「偶戲嘉年華」，邀請到6縣市7個偶戲團輪番演出，本周日（16日）下午1點至5點將在文化局園區登場；活動結合創意市集與偶戲體驗，除了欣賞傳統布袋戲、傀儡戲演出之外，還有偶師教學、體驗操偶，邀請縣民攜家帶眷參與同樂。

新竹縣長楊文科表示，竹縣第一次舉辦偶戲嘉年華，將透過不同團隊與各具風格的小品偶戲演出，透過主持人串場，帶領民眾體驗各劇團演出魅力，來自6縣市、7偶戲團包含長義閣掌中劇團、昇平五洲園、錦飛鳳傀儡戲劇團、五洲新藝園掌中劇團、富興閣掌中綜藝藝術團、泰興樂掌中藝術團，以及全樂閣木偶劇團。

文化局長李安妤表示，希望藉由偶戲團隊接力演出打造嘉年華般視聽饗宴，也期望促進大眾對傳統藝術的認識；此外，演出團隊也能從中互相觀摩，增進台灣南北傳統表演藝術劇團的傳承與交流，提振傳統藝術的表演素質與藝術底蘊。