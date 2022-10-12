無人機違規升空 新竹縣府2年開罰3件共17萬元
新竹縣政府今天表示，無人機管理機制於民國109年3月31日上路，這2年來，新竹縣共開罰3件3人，裁罰金額計新台幣17萬元，受罰理由分別是夜間飛行及未經申請於禁航區飛行。
新竹縣政府發布新聞稿指出，縣府交通旅遊處今年5月間接獲民眾檢舉，有2人在竹北AI園區公園操作無人機，讓公園內民眾有感危險，經交旅處與警方到場制止後，依無人機未辦理註冊保險及於縣府公告禁航區飛行，分別開罰新台幣8萬及3萬。
縣府表示，另一起開罰事件，發生在去年竹北新月沙灣夜間表演活動，受委託錄影轉播的專業單位經過申請，使用無人機錄影，有民眾未經申請也跟著在活動現場飛無人機，結果被檢舉，開罰6萬元。
交通旅遊處說，竹北市、竹東鎮及寶山鄉的都市計畫區內是禁航區，另外的10鄉鎮的都市計畫區，則在國定假日開放，屬於限航區。此外，新竹縣高鐵、台鐵、高速公路等區域，都是禁飛區域，除非有符合資格並經過申請，否則禁航區一律禁止飛行，以避免影響大眾運輸行駛、發生公共意外。
交通旅遊處表示，從事遙控無人機活動時，務必查詢所在空域是否可飛行，並應遵守民用航空法及遙控無人機管理規則，以免荷包失血。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言