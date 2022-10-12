無人機違規升空 新竹縣府2年開罰3件共17萬元

新竹縣政府今天表示，無人機管理機制於民國109年3月31日上路，這2年來，新竹縣共開罰3件3人，裁罰金額計新台幣17萬元，受罰理由分別是夜間飛行及未經申請於禁航區飛行。

新竹縣政府發布新聞稿指出，縣府交通旅遊處今年5月間接獲民眾檢舉，有2人在竹北AI園區公園操作無人機，讓公園內民眾有感危險，經交旅處與警方到場制止後，依無人機未辦理註冊保險及於縣府公告禁航區飛行，分別開罰新台幣8萬及3萬。

縣府表示，另一起開罰事件，發生在去年竹北新月沙灣夜間表演活動，受委託錄影轉播的專業單位經過申請，使用無人機錄影，有民眾未經申請也跟著在活動現場飛無人機，結果被檢舉，開罰6萬元。

交通旅遊處說，竹北市、竹東鎮及寶山鄉的都市計畫區內是禁航區，另外的10鄉鎮的都市計畫區，則在國定假日開放，屬於限航區。此外，新竹縣高鐵、台鐵、高速公路等區域，都是禁飛區域，除非有符合資格並經過申請，否則禁航區一律禁止飛行，以避免影響大眾運輸行駛、發生公共意外。

交通旅遊處表示，從事遙控無人機活動時，務必查詢所在空域是否可飛行，並應遵守民用航空法及遙控無人機管理規則，以免荷包失血。