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「輕風來聆」主題 苗栗市風箏節青創有療癒

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市今年風箏節以「輕風來聆」主題，市長邱鎮軍（左二）等人今天掛上祈福風鈴，安排「人子一家村」團隊表演，為活動揭開序幕。記者范榮達／攝影
苗栗市今年風箏節以「輕風來聆」主題，市長邱鎮軍（左二）等人今天掛上祈福風鈴，安排「人子一家村」團隊表演，為活動揭開序幕。記者范榮達／攝影

疫情3年衝擊生活，苗栗市今年風箏節特別以「輕風來聆」主題，青創市集36個攤位，展現手作工藝、植栽設計、咖啡甜點、創意料理等特色，創造療癒人心的效果。

東北季風九降風起，苗栗市公所「苗栗2022風箏文化暨客家美食節系列活動」，10月22日、23日在後龍溪河濱公園登場，市長邱鎮軍、市民代表會主席楊喬安今天掛上「輕風來聆」主題的祈福風鈴，邀民眾參與。

市公所指出，「輕風」指涼爽的秋風，象徵在地青年如同風元素，帶給苗栗市輕盈、活力，協助地方發展也撫慰人心，市民心中都有一座「心鈴」，輕風吹撫的時刻，發出了喜悅的「鈴聲」，只待我們一起「聆聽」感動，療癒近3年疫情所衝擊的心靈。

今年青創市集擴大至36個攤位，其中，三義鄉「人子一家村」團隊設有手作工藝品攤位，今天並在市公所前表演精彩的歌舞，邱鎮軍等人都為之驚艷，為今年風箏節暖身，並揭開序幕，也邀請民眾參加風箏節盛事。

此外，苗栗市北苗公有零售市場新近有3名青年自創品牌開店，「轉咖啡店」以客語的回家（轉）發音作為店名發想，象徵回鄉創業打拚，以自家烘培的咖啡豆帶給顧客在家般的享受。

「回家油飯」是母女兩人攜手共創，擅長製作客家油飯的媽媽與回家陪伴的女兒，聯手打造高質感的油飯商品；「植蕨系」來自店主對於植栽設計的熱情，引領民眾認識蕨類栽種的領域，交流帶來生活的療癒感受。

苗栗市今年風箏節以「輕風來聆」主題，市長邱鎮軍等人今天掛上祈福風鈴，安排「人子一家村」團隊表演，為活動揭開序幕。記者范榮達／攝影
苗栗市今年風箏節以「輕風來聆」主題，市長邱鎮軍等人今天掛上祈福風鈴，安排「人子一家村」團隊表演，為活動揭開序幕。記者范榮達／攝影

風箏節 咖啡

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