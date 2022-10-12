永續發展向下扎根 桃園環教繪本徵件成果揭曉

桃園市環保局於今日公布「桃園市111年度環境教育繪本創作徵件」結果。環保局表示，今年創作主題以永續發展結合環境教育，希望透過環教繪本，以親子共學的方式認識永續發展的觀念。

此次入選作品豐富多元，有介紹桃園在地環境特色，比如石門水庫、濕地和埤塘等；有的講述綠色飲食，推廣「吃當季、食在地」；有的呼籲珍惜自然資源、動物保護；還有推廣綠色能源、減少使用一次性物品等故事，讓永續發展向下扎根。

環保局長呂理德表示，今年徵件作品內容豐富、各具特色，經過專業委員縝密的審查，評選出「專業演示組」作品1件、「一般創作組」前三名、10件佳作及5件特殊優良獎等，共19件優秀作品。分別由專業演示組陳曉宣、李梅箏的「小水滴去探險-工廠冒險之旅」、一般創作組陳儀芳的「溼地保衛戰」獲得第一名。

「永續發展獎」由施盈廷、林美金、施又瑜、施又熙的「土地公環遊新四界」獲得、「循環經濟獎」由許瀞文的「越來越有錢的小老鼠」獲得、「淨零碳排獎」由鄭辰穎、徐堂智的「逝去的文明」獲得、「親子創作組」由蘇昱叡、李子心、林珍緻、蘇榆棋、洪瑋鍾的「珍愛好食光」及朱元攸、游韋慈、徐坤鈺、陳駿宏、蒲新杰「人與蛇的相遇」獲得。

環保局長呂理德說，這屆繪本徵件特別增加了「專業演示組」，希望能藉由繪本或圖文創作者投稿作品，以提升環教繪本專業性與知識性。今年專業演示組得獎作品「小水滴去探險-工廠冒險之旅」，以桃園石門水庫的小水滴為主角，帶領讀者進行了一趟「水循環探險」。

旅程中可以學習到各種水資源相關的小知識，不僅能認識古今水力發電的原理，也能了解淨水過濾系統污水處理的方式，透過繪本故事推廣水資源循環再利用的重要性。

一般創作組第一名為陳儀芳的「溼地保衛戰」，以桃園溼地為故事背景，大鳥帶著主角囝仔，看見工廠排放廢水造成水源污染，讓生活在溼地的動物難以生存下去，囝仔與朋友們組成溼地保衛戰，宣導生態保護的重要性以保護溼地乾淨的環境。

環保局指出，今年的特殊優良獎項－「永續發展獎」、「循環經濟獎」、「淨零碳排獎」及「親子創作組」，設立目的在於鼓勵作者以「淨零永續」為發想創作，希冀能藉由繪本推廣環保議題提升環保意識。

永續發展獎「土地公環遊新四界」，評鑑大會土地公下凡到桃園，認識桃園四大生態亮點－「許厝港國家級濕地」、「草漯沙丘」、「觀新藻礁」及「新屋石滬」，各個皆具豐富且多樣的生態環境，土地公玩得不亦樂乎，桃園評鑑結果也得到很棒的成績。

循環經濟獎「越來越有錢的小老鼠」，小老鼠以「綠」生活方式落實環保，例如：搭乘大眾交通工具、吃當季食物、使用環保杯袋等，如果每個人都在小細節做起，積少成多聚沙成塔，也能讓地球的環境更加美好。

淨零碳排獎「逝去的文明」，小記者透過攝影機鏡頭揭開神秘城市的面紗，在便利科技及光鮮亮麗的生活下，卻造成無數的浪費及污染，塑膠垃圾與廢氣污染了空氣與水源，讓當地人民無法生存，小記者藉由神秘城市的前車之鑑，呼籲大家應該要好好落實環保、愛護環境。

親子創作組「珍愛好食光」艾富德從電視新聞得知人們大量浪費食物，某天夢到了食物王國在舉辦選美大賽，看見蔬菜水果們因為瑕疵就被人們丟棄，艾富德認識了格外品的價值以及「吃當季、食在地」，並開始學習當珍惜食物、愛護環境的人。