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獨／疫苗採購封存30年…審計部報告曝光 指「應公開採購執行情形」

新屋農博園區ROT案招標 以環教為主增設施發展觀光

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
新屋農博環境教育園區昨ROT案公告招標，預計2個月時間來招標，並給廠商3年的整修期加強園區內的露營區、飲食及各類休憩設施等。記者翁唯真／攝影
新屋農博環境教育園區昨ROT案公告招標，預計2個月時間來招標，並給廠商3年的整修期加強園區內的露營區、飲食及各類休憩設施等。記者翁唯真／攝影

2019桃園農業博覽會盛大舉行，近40天的活動共吸引近人次達194萬人次入園，不過活動過後人潮銳減，當地里長表示，平日遊客少觀光效益有限；桃市府環保局指出，為增加園區利用，環保局昨已ROT促參作業公告招標，給予廠商3年整建期，加強園區內的露營區、飲食及各類休憩設施等，而配合明年舉辦世客博的衛星場館，目前規畫以無代合願館為展館。

新屋農博環境教育園區，位於桃園沿海地區平時居住旅遊人口較少，而農博會展期結束後保留綠能設施及永久建物，部分裝置藝術轉移其他場域，並將農博基地轉換為環境教育基地，可以辦露營、音樂會、體育活動、展覽或市集。

當地里長表示，平日假日人潮差距大，加上附近僅有環教場域，少了其他景點串連，去永安漁港、海螺館的觀光客也未必願意再過來，而園區遮蔽物樹陰少，因此對於帶動觀光人潮有限。

桃市府環保局指出，在農博展期結束以後，農博基地轉型成為新屋農博環教園區，是機關、學校、幼兒園辦理環教學習的場所。依中華電信大數據分析統計，自2020年迄今平均每年入園人數約11萬人。

桃市府低碳暨環境教育中心主任黃世昌表示，農博園區昨日已公告上網招標，會有2個月時間來招標，園區未來還是會以環境教育為主軸，並加強園區內的露營區、飲食及各類休憩設施等。園區是否收費，或如何收費，投標廠商投資計畫書內將會有所規畫，視其內容而定。

黃世昌指出，ROT案將給標到廠商3年的整修期，期間每個館社會視狀況整修，等一切完成後再收取權利金，期間部分展舘可否開放，將於議約時與廠商協商；而配合明年舉辦世客博的衛星場館，目前規畫以無代合願館為展館。

農博 露營區 桃園

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