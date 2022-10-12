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桃園捷運棕線環評過關 拚年底過綜合規畫早連結新北線

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園捷運棕線路線圖。圖／捷工局提供
桃園捷運棕線路線圖。圖／捷工局提供

桃園市政府捷運工程局今天下午表示，環保署下午開環評大會，審議桃園捷運棕線計畫環境影響說明書，經過捷工局過去對棕線的環境影響及減輕作為充分說明後，環評獲委員會審查通過，市政府將極爭取行政院於今年核定捷運棕線綜合規畫報告，展開實質建設作業，並確實執行環評承諾事項，減輕施工對周遭環境影響。

捷運工程局陳文德局長指出，捷運棕線規畫全長約11.4公里，路線起於臺鐵桃園站北側中正路與復興路路口，與桃園捷運綠線G07站地下轉乘，沿復興路、萬壽路三段、二段，轉至東萬壽路銜接萬壽路一段，並續行新北市新莊區中正路，至捷運新莊迴龍機廠後，銜接捷運新蘆線及萬大線，共設5座地下站及2座高架站。

陳文德說，捷運棕線2020年6月配合規畫完成環境影響說明書後，歷經環保署3次專案小組會議審查，今天提報環境影響評估審查委員會第429次會議進行審議。捷工局說明具體植栽移補植計畫，並承諾全線施工及營運階段禁用化學除草劑、除蟲劑、毒鼠藥，植裁移植存活率提高為80%，以及強化施工及營運期間地質敏感區邊坡安全監測計畫等事項，獲委員會同意通過環評審查。

陳文德強調，棕線完工後，未來從桃園到新北迴龍，搭乘捷運只要約18分鐘，將成為北北桃生活圈的綠色運輸廊帶。另捷運棕線將強化周邊土地利用，配合都市計畫調整既有土地使用分區管制，並藉由容積獎勵、都市更新及車站站體開發等方式，帶動沿線都市發展。

捷運 桃園 環評

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