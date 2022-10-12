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獨／疫苗採購封存30年…審計部報告曝光 指「應公開採購執行情形」

鼓勵民眾認養毛小孩 新竹市續推寵物險

中央社／ 新竹市12日電

新竹市政府動物保護及防疫所去年10月試辦認養浪犬加碼送首年免費寵物保險獲得好評，今年續推，同樣幫動物完成驅蟲、疫苗注射與絕育手術。

新竹市政府今天發新聞稿表示，為提升浪浪安置照護福祉，於109年將動物收容所升級為動物保護教育園區，並改善原有設施，提供優質照護環境。

新竹市代理市長陳章賢於稿中表示，園區內目前收容的狗狗多數為民眾送交安置或通報捕捉而來，可能因受傷遭無良飼主拋棄，變得不信任人類，但透過園區與志工積極協助，讓原本凶神惡煞的浪浪成為親人可愛萌寵。

陳章賢指出，為讓浪犬被認養後能得到更好醫療照護，動保所除幫待認養動物完成驅蟲、疫苗注射及絕育手術外，更於110年10月試辦認養浪犬加碼送首年免費寵物保險，推出後大獲好評，今年持續辦理。

新竹市政府產業發展處長許智堡表示，因為浪犬原本生活缺乏與人類互動習慣，到園區後，透過志工加強餵食及親人訓練，並時常帶狗狗至草皮區運動散步，維持狗狗健康、保持與人親近，有利於之後融入認養人的家庭生活。

竹市府動保所長楊家民表示，為讓毛孩找到幸福的家，動保所於民眾認養前皆安排飼主責任課程，讓民眾了解養寵物注意事項，且認養動物不只能享有免費的驅蟲、疫苗注射及節育手術服務，更加碼提供狗狗及成貓首年免費寵物保險。

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