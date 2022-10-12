苗縣+1345 長者接種流感疫苗比去年倍增

苗栗縣今天新增1345例新冠肺炎確診個案，目前居家隔離人數達6586人，今年迄今累計本土案例15萬3763人，人口占比確診率達28.73%。

苗栗縣衛生局指出，秋冬是新冠、流感好發季節，一般感冒通常會有發燒、呼吸道及1到2個全身性症狀，如果是流感症狀會增加發燒、頭痛，呼吸道及全身性症狀，新冠肺炎則以發熱、乾咳、乏力為主，另外Omicron又增加極度疲勞以及喉嚨沙啞等症狀。

民眾如果有疑慮可先自行進行新冠肺炎快篩，如果懷疑罹患流感，可在醫師診斷評估符合症狀後，免快篩即予以公費流感抗病毒試劑投藥。

衛生局表示，今年全縣公費流感抗病毒藥劑合約醫療院所共84家，有需要民眾可前往就醫，全縣流感疫苗開打11天，配發到貨的疫苗使用量已近40%，長者施打踴躍，已有2萬6195人施打，接種率達27.09%，高於去年同期12.89%。接種流感疫苗到用罄為止，請符合第一階段對象盡快施打，避免11月1日開放第二階段（50-64歲）對象後，因搶打而無疫苗可接種。