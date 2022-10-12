楊文科競總假日FUN輕鬆 周日3D魔法列印筆活動開放報名

國民黨新竹縣長參選人楊文科拚連任，競選總部持續到11月20日，將推假日FUN輕鬆系列活動，搶攻親子票。本周六邀「春風薩克斯風樂團」演出，周日有「兒童DIY-3D魔法列印筆」體驗，適合小學至國中孩童參加，家長可在吧檯或兒童遊戲區等候，即日起開放網路限額報名https://pse.is/4jdq36，報名成功將會收到電子信件通知。

楊文科競總表示，為了打造最歡樂的競選總部，特別規畫一系列周末活動，11月20日前讓親子族群周周都能充實度過。競總打造球池區、賽車吧檯區以及室內外童趣、網美風打卡牆，讓家長隨時都可以帶著孩子放電。

15日、本周六率先邀請「春風薩克斯風樂團」演出音樂饗宴，樂團成員來自新竹地區社會各階層，多位團員考取街頭藝人，時常在各地長照機構、教養院等公益演出，當天演出將從下午3點持續到5點，邀請縣民一起聽音樂Fun輕鬆。