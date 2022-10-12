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外出要注意！北部「3縣市」大雨特報 這些縣市注意強陣風

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楊文科競總假日FUN輕鬆 周日3D魔法列印筆活動開放報名

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
楊文科競總推假日FUN輕鬆系列活動，本周日推3D魔法列印筆體驗，開放線上報名。圖／楊文科團隊提供
楊文科競總推假日FUN輕鬆系列活動，本周日推3D魔法列印筆體驗，開放線上報名。圖／楊文科團隊提供

國民黨新竹縣長參選人楊文科拚連任，競選總部持續到11月20日，將推假日FUN輕鬆系列活動，搶攻親子票。本周六邀「春風薩克斯風樂團」演出，周日有「兒童DIY-3D魔法列印筆」體驗，適合小學至國中孩童參加，家長可在吧檯或兒童遊戲區等候，即日起開放網路限額報名https://pse.is/4jdq36，報名成功將會收到電子信件通知。

楊文科競總表示，為了打造最歡樂的競選總部，特別規畫一系列周末活動，11月20日前讓親子族群周周都能充實度過。競總打造球池區、賽車吧檯區以及室內外童趣、網美風打卡牆，讓家長隨時都可以帶著孩子放電。

15日、本周六率先邀請「春風薩克斯風樂團」演出音樂饗宴，樂團成員來自新竹地區社會各階層，多位團員考取街頭藝人，時常在各地長照機構、教養院等公益演出，當天演出將從下午3點持續到5點，邀請縣民一起聽音樂Fun輕鬆。

16日、本周日則推出受到兒童喜愛的3D魔法列印筆，結合色彩藝術美學與立體空間的學習工具，除了能畫一般的平面繪圖之外，也能畫出立體圖樣，讓孩子們盡情發揮想像力與創造力，活動完成的作品還能帶回家，活動名額有限，額滿為止。

楊文科競總本周六邀請「春風薩克斯風樂團」演出音樂饗宴。圖／楊文科團隊提供
楊文科競總本周六邀請「春風薩克斯風樂團」演出音樂饗宴。圖／楊文科團隊提供

樂團 新竹 楊文科 新竹縣選舉 2022大選

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