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三義木雕節系列活動15日登場 苗栗邀大家探索小城故事

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
三義木雕節10月15、16日及22、23日將在三義木雕博物館前廣場及水美商圈舉辦 ，規畫多項相關活動。記者胡蓬生／攝影
三義木雕節10月15、16日及22、23日將在三義木雕博物館前廣場及水美商圈舉辦 ，規畫多項相關活動。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣三義木雕藝術節系列活動今年將在10月15、16日及22、23日在三義木雕博物館前廣場及水美商圈熱鬧舉行，縣長徐耀昌歡迎國內外遊客踴躍參與，感受三義木雕藝術之美、體驗慢遊山城的樂趣。

徐耀昌上午與文化觀光局長林彥甫、三義鄉長呂明忠及地方各界在縣府為今年木雕節行銷，今年三義木雕藝術節以「起藝．啟藝」為主題，呼應苗栗三義是木雕起源地，透過木雕節的年度盛會再次開啟經典的藝文饗宴。會中並邀請今年台灣木雕薪傳成就獎得主蔡楊吉，以師徒聯手現場創作的情境，展現木藝薪傳精神。

林彥甫指出，今年在木雕館廣場進行的活動主軸，將邀請10位木雕大師以動物為主題現場創作，並特別設置3個獎項讓民眾參與互動，包括臉書粉絲專頁發文按讚的「最佳人氣獎」、現場投票的「最佳工藝獎」與「最佳創意獎」；此外還有文創市集、親子木藝DIY、車製文昌筆等；在水美藝術街規畫有探索職人走廊、木工學堂、竹籐編織、微創輕市集等相關藝文活動。

為推廣三義「小城故事」的清美、蓬勃的生態資源與木雕文化巡禮，還規畫兼具知性與感性的「慢遊山城」生態、藝文、鐵道之旅及「地圖集藝」探索木雕師工坊，希望將不同面向的文化景點融入三義的雕刻秘境，邀民眾感受木雕藝術能量以及豐富的人文風情。

文觀局表示，每年三義木雕節都吸引大批遊客前來，今年木雕節系列活動從10月15日上午11點祭祀巧聖先師魯班公揭開序幕，下午1點30分辦社區才藝競賽，下午3點開幕及頒獎典禮，將表揚木雕薪傳成就獎，現場並國際木雕競賽得獎名單，同時安排豐富表演，歡迎民眾在秋高氣爽的時節來山城享受慢食、慢活、慢遊樂趣，相關資訊可上活動通網站查詢http://2022sanyiwood.weebly.com/。

今年台灣木雕薪傳成就獎得主蔡楊吉（中），以師徒聯手現場創作的情境，展現木藝薪傳精神。記者胡蓬生／攝影
今年台灣木雕薪傳成就獎得主蔡楊吉（中），以師徒聯手現場創作的情境，展現木藝薪傳精神。記者胡蓬生／攝影
三義木雕節系列活動將在10月15、16日及22、23日舉辦，縣府上午為木雕節行銷，邀各地遊客到三義感受木雕之美及慢活樂趣。記者胡蓬生／攝影
三義木雕節系列活動將在10月15、16日及22、23日舉辦，縣府上午為木雕節行銷，邀各地遊客到三義感受木雕之美及慢活樂趣。記者胡蓬生／攝影
三義木雕節系列活動將在10月15、16日及22、23日舉辦，縣府上午為木雕節行銷，邀各地遊客到三義感受木雕之美及慢活樂趣。記者胡蓬生／攝影
三義木雕節系列活動將在10月15、16日及22、23日舉辦，縣府上午為木雕節行銷，邀各地遊客到三義感受木雕之美及慢活樂趣。記者胡蓬生／攝影
三義木雕節10月15、16日及22、23日將在三義木雕博物館前廣場及水美商圈舉辦 ，規畫多項相關活動。記者胡蓬生／攝影
三義木雕節10月15、16日及22、23日將在三義木雕博物館前廣場及水美商圈舉辦 ，規畫多項相關活動。記者胡蓬生／攝影

徐耀昌 藝術節

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