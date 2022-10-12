竹市將拒收外縣市垃圾！竹北社區大樓潛藏這危機 鄭朝方研擬解方

新竹縣竹北市多個社區大樓和民間廢棄物清除處理業者，近期接獲新竹市政府公文，指從明年元月開始不收受外縣市家戶垃圾進場，緣因新竹市垃圾焚化廠預定明年初將進行升級整備作業；垃圾恐怕無處丟，讓許多民眾相當緊張，紛紛向民進黨竹北市長參選人鄭朝方求助。

社區代表反映，許多社區大樓垃圾儲藏間都在地下室，但目前竹北市公所清潔隊作業流程，針對無法自行把垃圾子車推到建物外路面的社區大樓，清潔隊員就不會進入大樓裡清運，因此社區大樓必須委託民間業者清運家戶垃圾，以360戶的社區為例，每月須處理12噸以上家戶垃圾，耗費近10萬元。

明年初如果新竹市不收外縣市垃圾，民間業者就得把垃圾運到更遠縣市的焚化廠處理，運費成本勢必大增；有些業者不願意承擔長程運送垃圾風險，乾脆向社區大樓提出解約請求，讓社區管委會十分頭痛。

鄭朝方表示，市公所應該要進一步提出配套方案與輔導機制；針對社區大樓的垃圾危機，他提出2解方，第一是市公所清潔隊增購機具、清運車輛以及增加人力；第二是市公所透過「客製化」委外作業，委託民間業者將社區大樓的垃圾運到堆置場，後續再由清潔隊運到有合約焚化廠處理。

鄭朝方強調，進步的城市不能迴避垃圾清理與環保問題，應要積極協助非新設社區進行硬體更新規畫、優化廚餘處理、宣導資源回收與垃圾減量，不能等到問題來了再花更多成本解決。

新竹縣政府環保局表示，事業廢棄物將由事業單位另行找尋其他處理管道；一般家戶廢棄物部分，每日最多100公噸載往苗栗縣焚化廠委託處理，剩餘量先送竹北新豐區域垃圾掩埋場暫存。