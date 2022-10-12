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竹南大埔停車位難求！檢舉達人又出沒 上班族苦喊：罰款比房租高

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
竹南大埔特定區因緊鄰竹南科園區，新建案也多，停車問題日趨嚴重。記者吳傑沐／攝影
竹南大埔特定區因緊鄰竹南科園區，新建案也多，停車問題日趨嚴重。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣竹南大埔特定區因緊鄰竹南科園區，停車問題日趨嚴重，常常一位難求；為此，公所目前已規畫單向停車，但工程仍在施作當中，未料近日檢舉達人出沒，讓開車的上班族大吐苦水「罰款都快要超過房租了」。

據了解，竹南大埔特定區隨著台積電建廠，外來人口日益增多，住宅區很多新建案也持續推出中，至今年中新設籍超過1000戶，加上未設籍的出租套房2萬多套的外來人口，當地公有停車場的停車位也才300多個，停車問題為人詬病，連帶本地居民也都很困擾。

這次參選大埔里長的田文裕說，近日接到很多里民及上班族大吐苦水，稱說有檢舉達人出沒，有人半夜接到警方電話要求移車，有上班族違停罰單一個禮拜就接了4、5張，直呼「罰款都快要超過房租了」，連他的車子因常暫停在自家門口，這個月也接了7張罰單，也算是苦主，若當選一定盡力爭取解決里內停車問題。

公所表示，目前已針對大埔特定區道路規畫單向停車，以解燃眉之急，但工程仍在施作當中，主要還是希望車主遵守交通法規，依規定停車，避免妨害交通又吃上罰單。

針對公設停車場停車位不足部分，公所目前已規畫道路單向停車，但工程仍在施作當中。記者吳傑沐／攝影
針對公設停車場停車位不足部分，公所目前已規畫道路單向停車，但工程仍在施作當中。記者吳傑沐／攝影
參選大埔里長的田文裕說，在自家門口暫停車子，這個月也接了7張罰單。記者吳傑沐／攝影
參選大埔里長的田文裕說，在自家門口暫停車子，這個月也接了7張罰單。記者吳傑沐／攝影

大埔 罰單 上班族

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