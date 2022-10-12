竹南大埔停車位難求！檢舉達人又出沒 上班族苦喊：罰款比房租高
苗栗縣竹南大埔特定區因緊鄰竹南科園區，停車問題日趨嚴重，常常一位難求；為此，公所目前已規畫單向停車，但工程仍在施作當中，未料近日檢舉達人出沒，讓開車的上班族大吐苦水「罰款都快要超過房租了」。
據了解，竹南大埔特定區隨著台積電建廠，外來人口日益增多，住宅區很多新建案也持續推出中，至今年中新設籍超過1000戶，加上未設籍的出租套房2萬多套的外來人口，當地公有停車場的停車位也才300多個，停車問題為人詬病，連帶本地居民也都很困擾。
這次參選大埔里長的田文裕說，近日接到很多里民及上班族大吐苦水，稱說有檢舉達人出沒，有人半夜接到警方電話要求移車，有上班族違停罰單一個禮拜就接了4、5張，直呼「罰款都快要超過房租了」，連他的車子因常暫停在自家門口，這個月也接了7張罰單，也算是苦主，若當選一定盡力爭取解決里內停車問題。
公所表示，目前已針對大埔特定區道路規畫單向停車，以解燃眉之急，但工程仍在施作當中，主要還是希望車主遵守交通法規，依規定停車，避免妨害交通又吃上罰單。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言