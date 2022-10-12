半導體設備白手起家的科技人 盼投身政治服務竹市家鄉

在科技界打拼26年的陳清智，是首次參與新竹市東區議員的素人，他在半導體設備產業白手起家，成功翻轉貧困階級，未料，四年前遭逢雙親接連離世，讓他重新思索人生，決定投身到家鄉竹市服務，回饋社會、幫助更多需要的人。

「絕不放棄，全力拼搏。」陳清智跑場時，常穿著印有客語「硬頸的人」的Logo服，代表著客家堅忍的傳統精神，這也是他在事業上的動力，民國85年台灣正轉往高科技電子產業，他爭取到海外培訓的計劃，接觸半導體產業，展開在科技界打拼的路程。

台灣半導體業蓬勃發展，他在台灣、日本、中國、新加坡等多國奔波，讓他更為醉心的是組裝設備，他笑稱自己進公司穿西裝，進入辦公室就著工作服，他長期在擔任研發、熟悉設備狀況，常思索如何改造更好。然而，在事業如日中天之時，他的父親罹癌，爾後母親也接連離世，讓他的人生墜入低谷。

這天，陳清智成功爭取到一筆國外訂單，想如往常一般向雙親報喜訊，這些年來，與父母分享事業成就是他最大的喜悅，卻驚覺父母都已離世，「那時我有多開心、就有多失落。」談起這段人生最痛的打擊，陳清智仍眼眶泛紅，「賺再多的錢，都沒有什麼用了。」這個念頭一起，徹底改變了他的人生方向。

陳清智說，這幾年全心照顧爸媽，沒有很用心在事業上，如今他思索的是「還能做些什麼？」因此卸下董事長、總經理等身份，這次代表國民黨參選新竹市東區議員，更多來服務地方。

陳清智發現竹市有不少客家人，但學童不太會說客語，他期盼能建立母語教學團隊，連結里長、學校、文史工作等資源，讓孩童深入認識客家村莊。此外，過往照顧父母親的經驗，以及觀察到越來越多科技人接雙親到新竹奉養，他看見老化的需求，主張盤點社區空閒的活動空間，提供老人家、幼兒有關懷站等去處，減輕三明治世代的壓力。

他觀察到很多科技人面臨房價、土地高漲的問題，他認為推廣社會住宅很重要，他長期居住在科學園區周邊的金山面，近年因園區衍伸的交通、社區等問題，都需要更多關注與改善。

陳清智在科技界白手起家，開創半導體設備公司，熟悉企業人脈與經營創業，也希望能建立「創新平台」，分享畢生經驗，有意創業的年輕人也可向他諮詢，減少走冤枉路。他表示，以前到海外培訓時，第一站就在日本，當時日文不流利，隨身攜帶小冊子來翻譯，一路跌跌撞撞才弄懂設備原理，「能走到今天，對父母親、滋養我長大的竹市很感恩，未來希望能為地方付出所有的心力。」