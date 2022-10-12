無人機飛越禁航區2年罰3件 竹縣「這些地方」不能飛

無人機空拍玩家多，飛行前一定要做足功課，才能避免傷荷包；無人機管理機制自2020年3月31日上路，2年半來，新竹縣政府分別依夜間飛行、未經申請於禁航區飛行等原因，開罰3件3人，裁罰金額共計17萬元。提醒民眾新竹縣高鐵、台鐵、高速公路，竹北市、竹東鎮及寶山鄉的都市計畫區內都屬禁航區。

縣府交通旅遊處表示，今年5月接獲民眾檢舉，發現2人在竹北AI智慧園區公園操作無人機，因園區有滑梯、滑索遊戲場、鳥巢鞦韆、滑步車練習場、沙坑等遊樂設施，是近來熱門溜小孩景點；無人機「入侵」讓在公園玩耍的大人小孩倍感危險。經交旅處與警方到場制止後，依無人機未辦理註冊保險及於縣府公告禁航區飛行，分別開罰8萬元及3萬元。

無獨有偶，去年竹北新月沙灣舉辦夜間表演活動，受委託錄影轉播單位經申請，使用無人機錄影；不料，有民眾也跟著在活動現場飛無人機，只是未經合法申請遭檢舉，吃下一張6萬元罰單。

縣府表示，竹北市、竹東鎮及寶山鄉的都市計畫區內是禁航區，其它10鄉鎮之都市計畫區則在國定假日開放，屬於限航區。新竹縣高鐵、台鐵、高速公路等區域都是禁飛區域，除非符合資格並經申請，否則禁航區一律禁止飛行，以避免影響大眾運輸行駛、發生公共意外。

交旅處提醒，無人機玩家可在飛行前透過Drone Map App，或交通部民用航空局查詢新竹縣空域管制區域，避免違規受罰。此外，縣府與中華無人機教育發展交流協會合作，在台68線北側的竹東鎮頭前溪高灘地設置大新竹地區首座遙控無人機考場，民眾若有考照需求可致電洽詢（03-658-7078）。