8政策打通竹北交通盲點 鄭朝方會民間交通團體研商交流

竹北市串聯護國神山科技業等各產業區位與生活圈，是大新竹通勤線道重要樞紐城市，但壅塞、回堵、塞車卻成市民日常。民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方，邀請交通安全協會、標線改造台灣路社群代表等民間交通研究團體研商交流，並提出爭取新闢建環北路交流道、保護學童上放學交通安全之島等8項人本交通政策。

竹北市天受地形影響，加上科學園區擴張，導致竹北對聯外道路需求暴增，每逢上下班尖峰，大量車流湧入造成城市交通癱瘓，塞車惡夢變成市民日常。上下班交通打結問題多年未能獲得解決，市內基礎交通建設等也未能通盤檢討、改善，導致各種行車、用路人交通問題不斷。

鄭朝方表示，竹北交通優化是當務之急，這次透過交流提出路平專案優先、改善人行道、爭取交流道闢建、大眾運輸優化到人本交通安全島計畫來保護學童上下學等，8大項交通政策都經謹慎評估，當選市長將立即研擬執行。

交通安全協會副理事長林志學表示，台灣每年因交通死亡的人數高達3000多人，協會長期在民間推動交通安全改革，致力推動人本交通，相當認同鄭朝方對行人用路人建構保護措施。

標線改造台灣路社群與會代表說，竹北市人口的快速成長，聯外橋梁數量早已不敷使用，因此增加往新竹的橋梁是未來政策規畫中的必要政策，除了現行計畫，其他短期能改善的計畫也要同時推動。