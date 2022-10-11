快訊

台股狂跌500餘點 金管會宣布擴大限空令

國泰世華8日系統大當機 「3項補償方案」出爐

萬福瑪麗亞：在落難時代，我們的共同盼望

聽新聞
test
0:00 / 0:00

8政策打通竹北交通盲點 鄭朝方會民間交通團體研商交流

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
期盼打通竹北交通盲點，鄭朝方（左2）會民間交通團體研商交流。圖／鄭朝方團隊提供
期盼打通竹北交通盲點，鄭朝方（左2）會民間交通團體研商交流。圖／鄭朝方團隊提供

北市串聯護國神山科技業等各產業區位與生活圈，是大新竹通勤線道重要樞紐城市，但壅塞、回堵、塞車卻成市民日常。民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方，邀請交通安全協會、標線改造台灣路社群代表等民間交通研究團體研商交流，並提出爭取新闢建環北路交流道、保護學童上放學交通安全之島等8項人本交通政策。

竹北市天受地形影響，加上科學園區擴張，導致竹北對聯外道路需求暴增，每逢上下班尖峰，大量車流湧入造成城市交通癱瘓，塞車惡夢變成市民日常。上下班交通打結問題多年未能獲得解決，市內基礎交通建設等也未能通盤檢討、改善，導致各種行車、用路人交通問題不斷。

鄭朝方表示，竹北交通優化是當務之急，這次透過交流提出路平專案優先、改善人行道、爭取交流道闢建、大眾運輸優化到人本交通安全島計畫來保護學童上下學等，8大項交通政策都經謹慎評估，當選市長將立即研擬執行。

交通安全協會副理事長林志學表示，台灣每年因交通死亡的人數高達3000多人，協會長期在民間推動交通安全改革，致力推動人本交通，相當認同鄭朝方對行人用路人建構保護措施。

標線改造台灣路社群與會代表說，竹北市人口的快速成長，聯外橋梁數量早已不敷使用，因此增加往新竹的橋梁是未來政策規畫中的必要政策，除了現行計畫，其他短期能改善的計畫也要同時推動。

鄭朝方說，透過與民間交通團體交流，更清楚現行交通規畫盲點，也點出竹北乃至全台灣交通長期的問題，未來會持續與民間相關團體合作，透過具實踐性及專業性的交通政策逐一來推動，讓竹北成為台灣交通改革起點，打造成人本交通示範城市。

鄭朝方（白衣）認為竹北交通優化是當務之急，透過交流提出路平專案優先、改善人行道、爭取交流道闢建等8大項交通政策。圖／鄭朝方團隊提供
鄭朝方（白衣）認為竹北交通優化是當務之急，透過交流提出路平專案優先、改善人行道、爭取交流道闢建等8大項交通政策。圖／鄭朝方團隊提供
民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方，邀請交通安全協會、標線改造台灣路社群代表等民間交通研究團體研商交流。圖／鄭朝方團隊提供
民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方，邀請交通安全協會、標線改造台灣路社群代表等民間交通研究團體研商交流。圖／鄭朝方團隊提供
鄭朝方提8大項交通政策，擬打造竹北市成人本交通示範城市。圖／鄭朝方團隊提供
鄭朝方提8大項交通政策，擬打造竹北市成人本交通示範城市。圖／鄭朝方團隊提供

鄭朝方 北市 新竹

延伸閱讀

上班族拋問「景氣差如何撿便宜房產？」 網友曝一時間點可進場

林為洲同框徐欣瑩、吳旭智 切磋E化市政管理

林右昌南下探班鄭朝方 還帶來廟口三明治美食交流

民眾黨竹北參選人爆涉貪爭議 高虹安：已啟動調查

相關新聞

8政策打通竹北交通盲點 鄭朝方會民間交通團體研商交流

竹北市串聯護國神山科技業等各產業區位與生活圈，是大新竹通勤線道重要樞紐城市，但壅塞、回堵、塞車卻成市民日常。民進黨新竹縣...

新竹縣議會邱振瑋質詢最終回 聚焦台積電寶山擴廠交通規畫

新竹縣議會第19屆第8次定期會縣政總質詢，由轉戰參選寶山鄉長的邱振瑋進行最後1次總質詢，主打「六大安心」政策。他提出竹科...

百億元新竹大車站計畫 藍營議員籲暫緩留下屆市長決定

總經費達104億元的「新竹大車站計畫」受到地方關注。國民黨議員張祖琰今進行市政總質詢再質疑此案的必要性、需求性和效益？呼...

楊梅地下汙水接管 5條後巷美化融入客家特色

桃園目前汙水下水道用戶接管達18萬戶，桃園市長鄭文燦今至楊梅出席用戶接管後巷環境改造工程成果發表，鄭文燦表示，下水道是城...

平鎮首個社宅明年初入住 鄭文燦：任內4千社宅政見達標

桃園市長鄭文燦今天下午前往平鎮區的平鎮一號社會住宅工地視察，了解目前工程進度達80%，宣布平鎮第一個社宅今年底竣工、明年...

曾單攻北大武山 桃園三民消防隊新任分隊長年輕耐操

桃園市消防局三民分隊今年轉型，由專責救護隊改為一般分隊，轉型後首任分隊長由原任圳頂分隊分隊長黃柏豪接任，他熱愛消防工作、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。