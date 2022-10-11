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新竹縣議會邱振瑋質詢最終回 聚焦台積電寶山擴廠交通規畫

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣議會第19屆第8次定期會縣政總質詢，由轉戰參選寶山鄉長的邱振瑋進行最後1次總質詢，主打「六大安心」政策。記者王淑君／攝影
新竹縣議會第19屆第8次定期會縣政總質詢，由轉戰參選寶山鄉長的邱振瑋進行最後1次總質詢，主打「六大安心」政策。記者王淑君／攝影

新竹縣議會第19屆第8次定期會縣政總質詢，由轉戰參選寶山鄉長的邱振瑋進行最後1次總質詢，主打「六大安心」政策。他提出竹科寶山二期擴建計畫徵收上百公頃土地，科管局部分租台積電作為2奈米晶元生產重鎮；他建議預先好交通規畫，以因應未來6年預估湧入比目前寶山鄉多一倍、近6000戶居民入住，避免交流道周邊到竹科交通打結嚴重壅塞。

邱振瑋表示，寶山鄉位於竹竹苗的邊陲區，生活圈範圍包括新竹市、竹東鎮、苗栗的頭份和竹南，建議打通銜接新竹市的雙峰路；拓寬往竹南科學園區雙林路，打造暢通的科技廊道；竹東二重埔到寶山水庫的道路改善。

邱振瑋進一步指出，縣府補助寶山鄉三峰路二段打造北二高橋到中山高橋的路段變成彩虹大道示範區，建議能擴大彩粧寶山鄉護欄和駁坎。此外，也建議環保局能設置水污和空污監測站，在高經濟、高科技廠進駐的同時，為地方的環境安全把關。

縣府工務處回應，寶山鄉竹43線拓寬工程（3K+695-6K+000），二期總經費5億2865萬，去年4月1日開工，預計明年3月底將完工。寶山鄉新竹科學園區特定區聯絡道路（科環路）拓寬工程 ，總工程經費合計 4億692.9萬元，由竹科管理局全額補助，寶山鄉公所執行；今年1月8日已開工典禮，預計工期570個日曆天。

此外，已完工的包含寶山路二段（竹83線0K+000~6K+000 ）道路改善工程、竹47線南坑橋及週邊道路改善工程。而總工程經費7.5億元的新竹縣茄苳交流道聯絡道路穿越中山高工程（新林路至寶新路），因中油管線遷移延宕，目前已申報開工。

新竹縣長楊文科表示，邱振瑋將轉戰寶山鄉長選舉，這次透過定期會關切道路建設、綠能休閒、農業經濟、便民服務、照護安全等重大議題，未來縣府將持續與鄉公所攜手，為當地發展打拚。

新竹縣議會第19屆第8次定期會縣政總質詢今登場。記者王淑君／攝影
新竹縣議會第19屆第8次定期會縣政總質詢今登場。記者王淑君／攝影
新竹縣議會第19屆第8次定期會縣政總質詢，由縣議員邱振瑋打頭陣。記者王淑君／攝影
新竹縣議會第19屆第8次定期會縣政總質詢，由縣議員邱振瑋打頭陣。記者王淑君／攝影
轉戰參選寶山鄉長的竹縣議員邱振瑋，今天進行最後1次總質詢，聚焦台積電寶山擴廠交通規畫。記者王淑君／攝影
轉戰參選寶山鄉長的竹縣議員邱振瑋，今天進行最後1次總質詢，聚焦台積電寶山擴廠交通規畫。記者王淑君／攝影

新竹 鄉長

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